Dünya Bankası'ndan Türkiye değerlendirmesi

T24-



Ulrich Zachau, AA muhabirinin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.





''Türkiye ekonomisinin toparlanma hikayesi iyi haberlerden birisidir'' şeklinde konuşan Zachau, şöyle dedi:



''Geçen yılın dördüncü çeyreğinde, ihracat bir önce yıla göre yüzde 6,4 büyümüştür; bu oran Türkiye'nin GSYH'daki artıştan biraz daha hızlı olmuştur ve Türkiye için iyi bir işarettir.

Aynı zamanda, Türkiye'nin ithalatı da artmıştır. Dolayısıyla cari açık bu yıl yükselecektir (belki de GSYH'nın yüzde 4'ü seviyesine) ve özellikle yabancı doğrudan yatırım olmak üzere dış finansmanın çekilmesi bu açığın finansmanında kritik öneme sahip olacaktır.''



ENFLASYON VE İŞSİZLİK İKİ ÖNEMLİ ZORLUK





Zachau, Türkiye'nin önünde bulunan iki önemli zorluğun yükselen enflasyon ve hala yüksek düzeylerdeki işsizlik olduğunun altını çizdi.





Zachau, Yunanistan'ın ardından, borç krizinin Türkiye üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerine yönelik soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin durumunun bazı avro bölgesi ülkelerden daha iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



''Evet. Türkiye'nin şu andaki performansı AB'deki bazı ülkelerden daha iyi. Türkiye'nin kamu borcu gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 45'i düzeyinde; bu oran bazı ülkelerle karşılaştırıldığında yönetilebilir bir orandır.





Türkiye'nin yeni mali kuralla hedeflediği mali açık, avro bölgesindeki neredeyse tüm ülkelerdeki açıktan çok daha düşüktür. Ayrıca, Türkiye çoğu AB ülkesinden daha hızlı büyümektedir. Bununla birlikte, bu daha hızlı büyüme performansı, çoğu AB ülkesine göre daha keskin bir düşüşün ardından yaşanıyor ve Türkiye'deki insanların gelirleri hala AB'ye göre daha düşük. Türkiye'nin bu farkı kapatabilmesi için daha hızlı büyümesi gerekiyor. Uygulanacak iyi politikalarla birlikte, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyümesini bekliyorum.





İkinci olarak, Türkiye insanlarına evrensel bir sağlık sigortası kapsamı sunuyor ve sağlık reformunda son birkaç yılda önemli başarılar elde edildi. Ancak, sistemin gelecekte mali açıdan karşılanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. İnsanların bugün hastanelerde maliyetli bir şekilde aldığı tedavi hizmetlerinin çoğu için yerel hekimlerine başvuracakları aile hekimliği sisteminin oluşturulması önemli bir reformdur ve bu konuda da hükümetle birlikte çalışıyoruz.''



MALİ KURAL MÜKEMMEL BİR ADIM, ANCAK ETKİLİ UYGULANMALI





Mali kuralın yeni bir çıpa olduğunu belirten Zachau, ''mali kural çok önemli ve çok olumlu bir adımdır. Bu kuralı olumlu karşılıyoruz. İyi bir şekilde tasarlanmış. Açık için iddialı bir hedef ortaya koyuyor. Etkili bir şekilde uygulanması halinde, borcun oldukça yönetilebilir düzeylere (GSYH'nin yüzde 30'unun altına) çekilmesine yardımcı olacaktır. Dünyadaki deneyimler, iyi bir kural belirlendiğinden güçlü bir uygulamanın kilit bir öneme sahip olduğunu göstermektedir'' dedi.