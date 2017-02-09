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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan TANAP için 400 milyon dolarlık kredi

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın 2018 yılında açılması bekleniyor

09 Şubat 2017 02:56

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi için BOTAŞ'a vereceği 400 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imza töreni gerçekleşti. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)'ın seneye inşallah açılışını yapacağımız, ilk gazı alacağımız bir döneme doğru giderken, Dünya Bankası'yla 400 milyon dolarlık finansman için bir aradayız" dedi.

Albayrak, "Enerjide ekibimizin sadece Dünya Bankası değil, uluslararası bankalarla yürüttüğü 3 milyar dolarlık bir finansman paketini, bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

 

Tuz gölü depolama tesisi

 

Bakan Albayrak, "Cuma günü Tuz Gölü depolama tesisinin ilk gaz basma işlemini Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törenle hayata geçireceğiz" dedi.

Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ve BOTAŞ Genel Müdür Burhan Özcan arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

 

'Yerli kaynaklarla elektrik üretimini artıracağız'

 

Bakan Albayrak, yerli kaynaklarla elektrik üretiminin bu yıl büyük oranda arttığını belirterek, "Bu yıl yüzde 49,3 ile elektrik üretiminde yerlilik oranında önemli bir başarıya imza attık. 2017'de hedef bunu daha da yukarılara taşımak. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar konusunda çok daha güçlü adımlar atacağız. Yerli kömür dışında güneş ve rüzgarda da önümüzdeki hafta güneşte ilk adımları atacağız. Bu yılın ilk yarısı bitmeden rüzgarda çok önemli bir adım daha atacağız" ifadelerini kullandı.

 

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