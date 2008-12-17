Dünya Bankası'ndan KOBİ'lere 200 milyon dolarlık yeni kredi

Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci, imza töreninden önce yaptığı konuşmada, Dünya Bankası'ndan temin edilen bu kaynakla, KOBİ'lerin satış hacmi ve verimliliklerini artırarak büyümelerini hızlandırmayı ve bu sayede büyük firmalarla KOBİ'ler arasındaki açığın daralmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.Kredinin geri dönüşünün geç başlayacak olması ve uzun döneme yayılacak olması dolayısıyla KOBİ'lerin yatırımlarından kâr etmeye başlayacaklarını ve ödemelerde zorluk çekmeyeceklerini ifade eden Cebeci, "Dünya Bankası'ndan sağladığımız 200 milyon dolarlık kaynak, finansal krizin etkisini gösterdiği bugünlerde, KOBİ'lerin krizi fırsata dönüştürmesi yönünde kaldıraç görevi görecek" diye konuştu. Cebeci uluslararası finans kuruluşları ile yaptıkları kredi anlaşmalarına 2009 yılında yenilerinin ekleneceğini de belirtti.Cebeci'nin verdiği bilgiye göre Dünya Bankası kredisinin Halkbankası'na verdiği 5.5 yıl anapara geri ödemesiz olmak üzere, toplam 30 yıl vadeli olarak verilen kaynak, yatırım kredilerinde 2 yıl ödemesiz 7 yıla varan, işletme kredilerinde ise bir yılı ödemesiz 4 yıla varan vadelerle kullandırılacak. Kredinin üst limiti 2.5 milyon Euro ya da karşılığı dolar olacak.Krediden, yıllık cirosu 20 milyon doların altında olan 250 kişiden az istihdam sağlayan, imalat sanayii, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri ile bu sektörlere doğrudan hizmet veren sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanabilecek.Kredinin en az 40 milyon dolarlık kısmı ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki KOBİ'lere kullandırılacak.