Dünya Bankası'ndan iyimser tahmin

Dünya Bankası, daha önceki tahminlerinde, 2010 yılında ekonomik büyümenin, iç tüketimdeki hafif bir artışla yüzde 3-4 gibi olmasının beklendiğini bildirmişti.

Ulrich Zachau, Türkiye ekonomisindeki 2010 yılı beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

2009 yılının son üç aylık döneminde güçlü bir düzelmenin üzerine, Türkiye'nin 2010 yılındaki büyüme performansının daha önceki tahminleri aşacağının artık bariz hale geldiğinin altını çizen Zachau, ekonomik büyüme tahmini konusunda şunları söyledi:

"Ekonominin 2009 yılının ilk üç çeyreğindeki hoşnut etmeyen performansı geride kaldığına göre, 2010'da ekonomik büyüme yüzde 5 veya daha yüksek olabilir. Bu bağlamda, İmalat Alım Yöneticileri Endeksi (PMI) ve kapasite kullanım oranları gibi öncü göstergeler halihazırda, 2010 yılının ilk üç ayında ekonomik düzelmenin sürdüğünü göstermektedir. Yılın kalan kısmında baz etkisi azalır, büyüme performansı daha çok bu düzelme döneminde uygulanan ekonomik politikalar ile küresel koşullardan etkilenir."

Ulrich Zachau, Türkiye'nin Orta Vadeli Programı ve Mali Planının sağlam olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hedefleri gerçekleştirme konusunda, şu ana kadar, uygulamada başarılı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, Orta Vadeli Programındaki hedeflerini başarmaya veya hatta aşmaya doğru gidiyor. Bunun anahtarı, bu programın güçlü ve sarsılmaz biçimde uygulanmaya devam edilmesidir. Dahası, 2009 yılının son üç ayında büyüme beklenenden daha büyük olduğundan, eğer büyüme ve dolayısıyla devlet gelirleri tahminleri aşmaya devam ederse, Türkiye, kamu borcunu beklenenden daha hızlı biçimde azaltmaya başlama fırsatı elde edecektir."



MERKEZ BANKASININ ENFLASYON HEDEFİ İDDİALI



Merkez Bankasının 2010 yılı için enflasyon hedefinin iddialı olduğunun altını çizen Zachau, bu hedefin başarılabileceğini, ancak bunun önünde riskler bulunduğunu belirtti.

Mart ayında enflasyonun biraz düşerek yüzde 9,6 olduğunu, Şubat'ta bu rakamın yüzde 10'un biraz üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Zachau, ancak, özellikle küresel ekonomik düzelme ortamında, emtia fiyatları çok değişken olduğu için, gelecek aylarda enflasyonu düşürmenin muhtemelen daha zor olacağına dikkat çekti. (aa)