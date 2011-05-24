-DÜNYA BANKASI'NDAN ARAP BAHARI'NA MALİ DESTEK WASHINGTON (A.A) - 24.05.2011 - Arap Baharı ayaklanmalarıyla yönetimlerin değiştirildiği Mısır ve Tunus'a, Dünya Bankası tarafından, ekonomilerini modernize etmeleri ve demokratik reformlarına destek amacıyla 6 milyar dolar sağlanacak. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, bu iki Arap ülkesinin ekonomilerini istikrara kavuşturmaları için, IMF ve kalkınma bankalarıyla yakın bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Zoellick, bu çalışmaların, Fransa'da yapılacak G-8 zirvesinde de ele alınacağını ifade etti. Bu zirveye Mısır ve Tunus da davet edildi.