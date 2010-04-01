Dünya Bankası ve IMF'den Haiti'ye destek

T24- Dünya Bankası Haiti'nin borcunu silecek. BM'de düzenlenen Haiti'ye bağış konferansında, Dünya Bankası ve IMF, Haiti'ye destek vereceklerini açıkladı.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick konuşmasında, Haiti'ye yardım yapacak uluslararası kuruluşlar arasında iyi bir iş bölümü yapılması gerektiğini belirterek, 6 ay içinde, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurul toplantıları sırasında yeniden bir değerlendirme konferansının düzenlenmesinin son derece yerinde olacağını söyledi.







Zoellick, Haiti'nin Dünya Bankasına olan borçlarının silineceğini ve Haiti'ye gelecek 14 aylık dönemde 479 milyon dolarlık yardım yapacaklarını bildirdi.





IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn de yaptığı açıklamada, Haiti'nin yanında olduklarını, uluslararası toplumun Haiti'ye söz verdiği yardımı yapması halinde ülkenin ekonomisinin gelecek 5 yıl içinde yılda yüzde 8'lere varan oranda büyüyebileceğini belirtti.







BM'de devam eden konferansta, ülke temsilcileri, Haiti'ye yapacakları yardım miktarlarını açıklıyorlar.