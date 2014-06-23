Dünya Bankası Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye'nin güçlenen ihracat ve devam eden kamu talebi sayesinde ekonomi dayanaklılığını koruduğunu belirterek, 2014 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,4'ten, yüzde 3,5'e yükseltti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Ekonomi Notu" başlıklı raporda, Türkiye'nin güçlenen ihracat ve devam eden kamu talebi sayesinde ekonomi dayanıklılığını koruduğu belirterek, Türkiye ekonomisinin 2014 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,4'ten yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi.

Ekonominin 2014 yılının ilk çeyreğinde yeniden dengelenmeye başlamış olmakla birlikte, dış finansman risklerinin azaltılabilmesi için daha fazla düzeltmeye ihtiyaç duyulduğu ve bunun da ihtiyatlı para ve kontrollü maliye politikaları gerektirdiği ifade edilen raporda, yatırımcı güvenini arttırmak ve orta vadede Türkiye'nin büyüme potansiyelini güçlendirmek için şeffaflığı arttırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik reformlara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.