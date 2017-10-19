Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye için ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan artışla yüzde 4'e revize etti.

Gelecek yıl için tahminini 0.4 puan aşağı revize ederek yüzde 3.5'e indiren Dünya Bankası'nın 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.

Dünya Bankası, en son nisan ayında yayımladığı ekonomik büyüme tahminlerini bugün güncelledi. Tahminler Batı, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya'yı kapsıyor.

Raporda, Türkiye'ye ilişkin "Türkiye, büyük ölçüde etkili mali teşviklerin etkisiyle küresel finansal krizden sonra dikkate değer bir şekilde güçlü büyüme kaydetti. Türkiye'de 2011-2016 yılları arasında GSYH artışı ortalama yüzde 6,4 oldu. Geçen yıl, ülke büyümesi yükselen enflasyon, uzun dönem faiz oranındaki artış ve TL'deki değer kaybı nedeniyle yüzde 3,2'ye geriledi. Bununla birlikte, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla yüksek büyüme beklentileri öncülüğünde 2017'nin ilk yarısında yeniden güçlü büyüme sergiledi" ifadelerine yer verildi.

Raporda, Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için 0,4 puan artırılarak yüzde 4'e, 2018 için 0,4 puan azaltılarak yüzde 3,5'e revize edildi.