Dünya Bankası: Türkiye'nin büyümesi yüzde 0.5'e düşecek, bütçe açığı patlayacak

Dünya Bankası, yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında Türkiye ekonomisi için 2020 yılı büyüme ve enflasyon öngörüsünü değiştirdi.

Salgın öncesinde Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, beklentisini revize ederek yüzde 0,5'e indirdi. Banka, Türkiye'nin 2021 ve 2022 yıllarında ise yüzde 4 büyümesini öngörüyor.

Öte yandan bankanın enflasyon beklentileri de değişti. Banka tüketici enflasyonunu 2020 için yüzde 11 oarak tahmin etti. Dünya Bankası'na göre enflasyon 2021'de yüzde 9'a, 2022'de ise yüzde 8,5'e gerileyecek.

Bütçe açığında büyük artış

Dünya Bankası bütçe açığında ise büyük artış öngörüyor: Bankanın tahminine göre bütçe açığının GSYH'ya oranı bu yıl yüzde 4,5'e yükselecek. 2022'de ise yüzde 2,9'a gerileyecek.

Koronavirüs salgınına karşı açıklanan 100 milyar liralık ekonomik paket ve ek önlemlerin bütçe açığında bu yıl büyük artışa yol açacağı ekonomistler tarafından da dile getiriliyordu.