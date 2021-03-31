T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı

31 Mart 2021 22:53

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, Avrupa ve Orta Asya bölgesi ekonomilerine ilişkin tahminlerin güncellendiği belirtildi.

Dünya BankasıDünya Bankası TürkiyeTürkiyeTürkiye ekonomisi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24