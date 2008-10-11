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Ekonomi

Dünya Bankası: Türkiye krizde iyi gidiyor

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Katsu, Türkiye’nin küresel kriz karşısında oldukça iyi durumda olduğunu açıkladı.

11 Ekim 2008 03:00

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Şigeo Katsu, Türkiye'nin, dünyayı sarsan küresel finansal krizine karşı oldukça iyi durumda olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu IMF ile Dünya Bankası'nın Washington'da düzenlediği yıllık Güz Toplantıları çerçevesinde yapılan ''Avrupa'daki gelişmekte olan ekonomiler ve Orta Asya ülkelerinde ekonomik durum'' konulu brifingde konuşan Katsu'ya, mevcut küresel finans krizinin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceği soruldu.

Katsu, yanıt olarak, ''Türkiye, çok ilginç bir ülke. 2001'de ciddi bir krizden geçtikten sonra, son yedi yılda ekonomisini yeniden yapılandırdı ve modernize etti'' dedi.

Şigeo Katsu, bu çerçevede, Türk ekonomisinin şimdi çok daha güçlü durumda olduğunu belirtti.

Türk borsasında son günlerde meydana gelen kayıpların, Batı borsalarındakilerden daha az olduğuna ve daha çok dışarıdan gelen kötü haberlerden kaynaklandığına işaret eden Katsu, bankalararası likiditede de sorun bulunmadığını kaydetti.

Katsu, sonuçta, finansal krize karşı ''Türkiye, şimdi oldukça iyi durumda'' dedi.

Buna karşılık Katsu, Türkiye'nin de, diğer ülkeler gibi krizden muaf olmadığını söyledi.

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