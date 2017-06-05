Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası "Küresel Ekonomik Beklentiler (GEP)" raporunun haziran sayısında Türkiye ekonomisinin 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hızlı bir toparlanma gösterdiğini belirtti ve Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini 0.5 puan yukarı çekerek 3,5'e yükseltti.

Türkiye’nin 2018 ve 2019 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3,9 ve yüzde 4,1’e revize edildi.

Raporda "2017'nin ilk verileri yükselen siyasi belirsizliğe rağmen Türkiye'deki toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor" denildi. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve kur hareketlerinden kaynaklanan yüksek enflasyonun etkilerinin güveni zedelediği belirtildi. Ancak yukarı revizyonların 15 Temmuz sonrası beklenenden "hızlı" bir toparlanma yaşanmasının neticesinde yapıldığı aktarıldı.

Dünya Bankası’nın Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri ocak ayında yayınlanan bir önceki GEP raporunda, 2017 için yüzde 3, 2018 için yüzde 3,5 ve 2019 için yüzde 3,7 olarak belirlenmişti.

Türkiye 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetti. Dünya Bankası raporunda bu oranın global finansal krizden bu yana yaşanan en düşük büyüme olduğu ve darbe girişimi sonrası iş koşullarında yaşanan kötüleşme ve Rusya'nın uyguladığı ambargo neticesinde olduğu belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin zayıf noktasının dış finansmana duyduğu bağımlılık olarak vurgulandı.

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Reuters/AFP/SSB/BS