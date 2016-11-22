Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası Türkiye'de ekonomik büyüme tahminini bu yıl için 0.4 puan indirerek yüzde 3.1 seviyesine düşürdü, 2017 ve 2018 tahminlerinde ise değişiklik yapmadı.

Türkiye ekonomisine yönelik olarak ekonomik büyümenin özel yatırımlarda daha zayıf artış ve net ihracatın daha az katkısı nedeniyle yavaşladığı belirtilerek, "Darbe girişimi ve ardından gelen kamudaki tasfiyeler dahil son siyasi gelişmeler belirsizliği artırıyor ve ekonomik aktivitenin hızını etkilemesi bekleniyor" denildi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Dünya Bankası'nın tahmini bugün yayımlanan "Artan Kutuplaşma Ortamında Avrupa ve Orta Asya'da Ilımlı Büyüme" başlıklı bölgesel raporunda yer aldı.

Kurum, son olarak Haziran ayında yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda 2016 ve 2017 yılları için Türkiye'de gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 3.5 olarak açıklamış, 2018'de büyümenin yüzde 3.6 olacağını öngörmüştü.

Dünya Bankası'nın bugün yayımladığı rapora göre bu yıl Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki ülkelerde ılımlı bir GSYH artışı yaşanacak.Raporda düşük petrol ve diğer emtia fiyatları, Avrupa Birliği'nde yatırım oranlarındaki düşüş ve devam etmekte olan yapısal zorlukların bölgedeki büyümeyi güçleştirdiği, popülizm ve kutuplaşmada artışa yol açtığı belirtildi.