Dünya Bankası, Türkiye için büyüme tahminini değiştirmedi

Dünya Bankası Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini değiştirmedi. Raporda Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Banka, küresel ekonominin ise 2021 yılında yüzde 5,6 büyüyeceği tahmininde bulundu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Dünya Bankası, nisan ayında yayınladığı Türkiye raporunda olduğu gibi bugünkü raporunda da Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5, 2022 yılında yüzde 4,5 ve 2023 yılında yüzde 4,5 büyüyeceği tahminini sürdürdü.

Banka, "Haziran 2021 Global Ekonomik Görünümler" raporunda global ekonominin büyük ölçüde birkaç gelişmiş, büyük ekonominin güçlü toparlanmasına bağlı olarak 2021 yılında pandemiden önceki 80 yılın en hızlı büyümesini göstermesinin beklendiğini bildirdi. 2021 yılında küresel ekonomisin yüzde 5,6 büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, ancak çok sayıda gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonominin COVID-19 salgını ve artçı etkileri ile mücadele etmeye devam ettiğini ortamda güçlü toparlanmanın istikrarsız olduğunu da vurguladı. Toparlanmaya rağmen küresel GSYH'nın bu yılın sonunda hala pandemi öncesinin yüzde 2 civarında altında olacağını da öngördü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı değerlendirmede, "Global toparlanmadan memnuniyet yaratan işaretler gelse de, pandemi dünya genelinde kalkınmakta olan ülkelerdeki insanların üzerine yoksulluk ve eşitsizliği yıkmakta. Küresel olarak koordineli çabalar, aşı dağıtımının hızlandırılması ve borç rahatlatması özellikle düşük gelirli ülkeler için zaruri. Sağlık krizi hafifledikçe, politika yapıcıların bir taraftan makroekonomik istikrarı korurken, diğer taraftan pandeminin kalıcı etkilerini düzeltmeleri ve yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı büyümeyi ateşlemeleri gerekecek" diye konuştu.

Banka, ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini 2,1 puan güncelleyerek yüzde 5,4’e çıkartırkan, Çin için büyüme tahminini 0,6 puan artırarak yüzde 8,5’e yükseltti.