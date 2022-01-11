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Ekonomi

Dünya Bankası, Türkiye büyüme tahminini düşürdü

11 Ocak 2022 17:44

Dünya Bankası Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2’ye düşürdü.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye’nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 2’ye, 2023 yılı için ise yüzde 4’ten yüzde 3’e çekildi.

Dünya Bankası yüksek borçluluk, artan gelir eşitsizliği ve yeni varyantların gelişen ekonomilerde toparlanmayı tehdit ettiğini belirtti. Banka ABD, Euro Bölgesi ve Çin’in büyüme tahminlerini de düşürdü.

Küresel büyüme tahmini bu sene için yüzde 4.1’e, 2023 için yüzde 3.2’ye düşürüldü. Uzun süreli enflasyon, devam eden tedarik zinciri sıkıntıları ve yeni Kovid varyantlarının tüm dünyada büyümeyi olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Gelişen ülke ekonomileri için büyüme tahmini ise bu yıl 2021’deki yüzde 6.3’ten yüzde 4.6’ya düşmesi bekleniyor.

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