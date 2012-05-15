Dünya Bankası: Türkiye artık kendine güveniyor

Dünya Bankası İcra Direktörü Sri Mulyani Indrawati, Türkiye ekonomisinin güven verdiğini belirterek, ''Makro seviyede Türkiye'nin ekonomik dengesi son derece yerinde. Türkiye artık kendine güveniyor'' dedi.

Indrawati, ''Ülke ekonomisi güven içerisinde ve ekonomi yönetimi zorlukların da fırsatların da son derece farkında. Gerekli yapısal adımları atmaktan çekinmiyorlar'' diye konuştu.

AA muhabirine Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Indrawati, Türkiye ekonomisinin çevresel riskler ve küresel finans piyasalarındaki kırılganlık belirtilerine rağmen ''övgüye değer bir performans'' sergilediğini belirtti.

2011 yılının, uluslararası piyasalar için son derece zor bir yıl olduğunu söyleyen Indrawati, ''2010 yılında, krizin en zorlu zamanında, bir sonraki yılın bir toparlanma yılı olacağı düşünülüyordu, fakat maalesef öyle olmadı'' değerlendirmesini yaptı.

''Türkiye ekonomisi ise güven veriyor'' diyen Indrawati, Türkiye'nin krize rağmen iyi bir ekonomik performans sergilediğini belirtti.

Indrawati, ''Makro seviyede Türkiye'nin ekonomik dengesi son derece yerinde. Türkiye artık kendine güveniyor. Ülke ekonomisi güven içerisinde ve ekonomi yönetimi zorlukların da fırsatların da son derece farkında. Gerekli yapısal adımları atmaktan çekinmiyorlar'' şeklinde konuştu.



''Dünya Bankası olarak, yeni teşvik programını olumlu buluyor, destekliyoruz''



Türkiye'de yaptığı ikili görüşmelerden son derece memnun olduğunu vurgulayan Indrawati, gün geçtikçe derinleşen Avrupa krizi ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

''Türkiye'nin Avrupa'da yaşanan krizin yansımalarından kısmi olarak etkilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü halen Türkiye'nin Avrupa ile ticareti son derece yüksek oranlarda. Tabi ki Avrupa ülkeleri ile ticaretin yavaşlamasının yanı sıra enflasyon da Türkiye'nin önündeki bazı zorluklar içerisinde yer alıyor. Fakat uzun vadede Türkiye'nin ekonomik büyümesinin yansımalarının son derece olumlu, büyümenin sürdürülebilir olacağına inanıyorum.''

Indrawati, ''Dünya Bankası olarak, Türkiye'de katma değeri yüksek ihraç ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesinin teşviki konusunda hükümetin çalışmalarını ve yeni teşvik programını olumlu buluyoruz, destekliyoruz'' dedi.

2010 Haziran'ında Endonezya Maliye Bakanlığı'ndan ayrılarak Dünya Bankası'nda İcra Direktörlüğü görevine getirilen Indrawati, geçen yıl Forbes Dergisi tarafından dünyanın 65. en etkileyici ve güçlü kadını olarak gösterilmişti.