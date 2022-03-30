Dünya Bankası, Taliban'ın kız öğrencilere getirdiği yasak nedeniyle Afganistan'daki projelerini askıya aldı

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Dünya Bankası, ülkede geçen sene kontrolü ele geçiren Taliban'ın kız öğrencilerin devlet liselerine dönmesini yasaklama kararının ardından Afganistan'daki 600 milyon dolar değerindeki projelerini askıya aldı.

Birleşmiş Milletler kurumları tarafından hazırlanan tarım, eğitim, sağlık ve refah konusunda projeler için Afganistan'ı Tekrar İnşa Etme Güven Fonu (ARTF) kullanılacaktı.

Dünya Bankası, ARTF kapsamında fonlanan projelere herkesin eşit erişim sağlayabilmesi gerektiğini; kız öğrencilere getirilen yasağın bu konuda endişe yarattığını belirtti.

Dünya Bankası, donörler eşitlik için gerekli şartların sağlandığından emin olduğunda tekrar hayata geçirilebileceğini ifade etti.