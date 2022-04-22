Dünya Bankası tahmini: Ukrayna'daki hasar şu anda yaklaşık 60 milyar dolar

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını ve savaş devam ettikçe daha da artacağını aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus saldırılarının hedefindeki birçok kent harabeye döndü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını belirterek, savaş devam ettikçe bunun daha da artacağını belirtti.

Ukrayna'nın mali yardım ihtiyaçlarıyla ilgili Dünya Bankası konferansına verdiği demeçte Malpass, "dar" hasar maliyetlerinin erken tahmininin savaşın Ukrayna'da artan ekonomik maliyetlerini içermediğini belirterek, "Tabii ki savaş hala devam ediyor, dolayısıyla bu maliyetler artıyor" dedi.

“Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) forumuna videokonferans yoluyla yaptığı hitabında, savaşın neden olduğu ciddi "ekonomik kayıplar" nedeniyle Ukrayna'nın şu anda ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu aktarmış, “Rus ordusu, Ukrayna'da ekonomik olarak hizmet edebilecek tüm şeyleri yok etmeyi hedefliyor. Buna tren istasyonları, gıda depoları ve petrol rafinerileri dahil" demişti. (İHA)