Dünya Bankası raporuna göre Türkiye dış borçta 120 ülke arasında 6'ncı sırada

Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye en çok borcu bulunan altıncı ülke oldu.

Dünya Bankası 2019 yılı Uluslararası Borç İstatistikleri raporunu yayınladı.

Sözcü’den Emre Deveci’nin haberine göre, listede Türkiye, en çok borcu olan altıncı ülke oldu. Düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, 2019 sonundaki 440,9 milyar dolarlık dış borçla en çok dış borcu olan 6’ncı ülke oldu.

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış borcun milli gelire oranında ise yüzde 59’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 65’lik oranla Arjantin yer alıyor. TL’nin dolar ve euro karşısındaki büyük değer kaybı da, borç yükünü ağırlaştırıyor.