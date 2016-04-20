Dünya Bankası raporu: Gazze'ye yardım taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler arasında Türkiye de var

Dünya Bankası, 2014'teki savaşın ardından Gazze'ye yardımların yetersiz kaldığını duyurdu. Taahhütlerini yerine getirmeyen ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Dünya Bankası 20 yıl önce Filistin yönetimiyle İsrail arasında varılan gelir paylaşma anlaşmasının günün şartlarına uymadığını, ya da uygulanmadığını duyurdu. Dünya Bankası'nın raporunda Filistin ekonomisinin gelişme imkânlarından mahrum olduğuna da yer verildi. Filistin'e yardım eden devletler arasındaki buluşmadan bir gün önce yayınlanan rapora göre gelir paylaşma anlaşması Filistin yönetiminin mali durumuna zarar veriyor. İsrail ile ikili ticaretteki vergi kaybının önemli bir problem teşkil ettiği ve donör devletlerin Gazze bölgesinin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için üstlendikleri yükümlülükleri tam olarak yerine getirmedikleri de raporda vurgulanıyor.

2014 yılındaki Gazze Savaşı'ndan sonra donör devletler bu bölgeye 3,5 milyar dolarlık yeniden imar ve kalkınma yardımı yapmayı kararlaştırmışlardı. Bu yardımların şimdiye kadar sadece 1,4 milyar dolarlık bölümü yapılabildi. Dünya Bankası raporunda yardım vaatlerini sadece ABD ve Hollanda'nın yüzde yüz oranında yerine getirdiği, Avrupa Birliği'nin ise taahhüt ettiği miktarın yüzde 72'sini ödeyerek 250 milyon dolarlık yardımda bulunduğu belirtildi. Almanya 63 milyon dolarlık yardımla yükümlülüğünü yüzde 88 oranında yerine getirdi.

Türkiye ve Arap ülkelerine çağrı

Dünya Bankası raporunda yardım taahhütlerini yerine getirmekte geciken ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyor. Gazze yardımlarına 200 milyon dolarla katılacağını duyuran Türkiye şimdiye kadar üstlendiği yükümlülüğü yüzde 32 oranında yerine getirmiş. Gazze'ye 500 milyon dolarlık yardım taahhüt eden Suudi Arabistan üstlendiği yardımın sadece yüzde 10'unu yapmış. Katar'ın payı ise taahhüt ettiği rakamın yüzde 15'inde kalmış.

Dünya Bankası raporunda Gazze'deki tamamen yıkılan evlerin sadece yüzde 9'unun yeniden inşa edildiği kaydediliyor. Hasar gören evlerin yarıdan fazlası da henüz tamir edilmemiş. Gazze ekonomisinin 2014 öncesindeki düzeye gelmesinin 2018'i bulacağına da raporda yer veriliyor. Savaştan önce de fakir bir bölge olan Gazze'ye, Hamas'ın 10 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana İsrail ve kısmen de Mısır tarafından ticari ambargo uygulanıyor.