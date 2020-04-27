Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık 'Koronavirüs kredisi'

Dünya Bankası, yeni tip Koronavirüs salgınınıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında kredi vermeyi onayladığını duyurdu.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Yapılan finansman hastalık yönetimine destek sağlayarak Türkiye'nin Covid-19 pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini arttıracak" dedi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık kredinin Dünya Bankası'nın 14 milyarlık "Fast Track Facility" kapsamında verileceği belirtildi. Kouname, "Bu proje sayesinde hayat kurtarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kredinin 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık bir vadeye sahip olduğu belirtildi.