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Ekonomi

Dünya Bankası heyeti İskenderun'da

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- DÜNYA Dünya Bankası (World Bank) Türkiye Direktörü Johannes Zutt ve beraberindeki heyet, Hatay'ın İskenderun ilçesi Kaymakamı Recep Soytürk’ü ziyaret etti

12 Ocak 2018 16:22

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- DÜNYA Dünya Bankası (World Bank) Türkiye Direktörü Johannes Zutt ve beraberindeki heyet, Hatay\'ın İskenderun ilçesi Kaymakamı Recep Soytürk’ü ziyaret etti.
Kaymakam Recep Soytürk, \"Birçok medeniyetin, inançların ve kültürlerin merkezi konumunda olan, sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünyaya örnek olan güzide ilçemizde sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duydum\" dedi. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt ise, “Dünya Bankası’nın misyonu yoksulluğu azaltmak ve refahı artırmaktır. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda iş dünyası ile ilişkilerimiz önem arz etmektedir. Hatay gibi sektör çeşitliliğinin bol olduğu bir ortamda küresel ekonomide fark yaratabilmek için tasarım ve markalaşma noktasında mesai harcanması gerekiyor. Bu alanda başarılı olunması için ne gibi destekler verebileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere ilçenizde bulunuyoruz\" diye konuştu.

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