Dünya Bankası: Farklı bir fırtına geliyor

T24 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, dünya ekonomisinin, ‘yeni ve daha tehlikeli’ bir sürece girdiği uyarısında bulundu.



İçinde bulunulan dönemi “Farklı bir fırtınanın erken aşamalarından biri” olarak nitelendiren Zoellick, 2008’de insanların daha az borçlu, piyasaların ise daha az duyarlı olduğunu hatırlattı.



Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ülke ekonomilerinin içinde bulunduğu duruma ilişkin ciddi uyarılarda bulundu. Küresel ekonominin ‘yeni ve daha tehlikeli’ bir dönemece girdiğini söyleyen Zoellick, bunun 2008 krizinden farklı olduğunu da savundu. The Weekend Australian gazetesine konuşan Zoellick, bu yeni süreçte gelişmiş ekonomilere ‘daha az nefes alacak yer’ kaldığını söyledi.

Farklı bir fırtına geliyor



Zoellick, “ABD ve Avrupa’daki kriz orta ve uzun vadeli problemlere işarat ediyor. ABD’nin notunun düşmesiyle birlikte dünya ekonomisi panikledi” derken, yaşanan ekonomik krizin 2008’den farkını şöyle dile getirdi: “Farklı bir fırtınanın erken aşamalarından birindeyiz. Geçen son bir kaç haftada bazı gelişmekte olan ekonomiler büyümeye devam ettiği halde hızla toparlanma sürecinden ayrıldı. Bu daha da tehlikeli bir platform oluşturuyor.”

Elden gelen yapıldı



“2008’deki krizde insanlar daha az borçluydu. Piyasalar küresel ekonomideki gelişmelere bu kadar duyarlı değildi” diyen Zoellick, şöyle devam etti:



“Gelişmelerin ‘ani şok’ etkisi henüz oluşmamıştı ve gelişmiş ekonomilerin daha fazla manevra alanı vardı. ”

Euro Bölgesi sıkıntılı



Euro Bölgesi’nin kısa vade için acil olarak alması gereken önlemleri aldığını belirten Zoellick, “Euro Bölgesi’nin yapısal sorunları global ekonominin karşı karşıya kalabileceği en büyük sıkıntılara dönüşebilir. Borç krizi içindeki Yunanistan ve Portekiz parasını devalüe edemiyor. Aynı sıkıntı İtalya ve İspanya için de geçerli” dedi.

Ne yaptığınız önemli



2008 krizinden alınması gereken dersi ‘kriz sonrası için yaptıklarınız’ şeklinde özetleyen Zoellick, “Kriz sonrası için daha neler yapabileceğiniz çok önemli. Buradaki soru; Euro Bölgesi’nin karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelebileceği bir zaman olacak mı” diye konuştu.

Fransa-Almanya kurban mı



Piyasalardaki son haftalardaki gelişmelerin ve Euro Bölgesi’nin borçlu ülkelerini sürekli fonlamak zorunda kalan Fransa ve Almanya’nın ‘kriz kurbanı’ olup notlarının düşeceği endişesiyle ilgili ise Zoellick, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya üzerindeki güç ve ağırlık değişiyor. Bu değişim Çin’in başını çektiği gelişmekte olan ülkelere doğru çok hızlı ve tarihi standartlarla oluyor” dedi.

Avrupa’nın borç sorunu ABD’nin notundan önemli



Avrupa borç sorununun, geçtiğimiz hafta kredi derecelenmesi düşürülen ABD’nin orta ve uzun vadedeki ekonomik sorunlarından çok daha kaygı verici olduğunu belirtti. Zoellick, gelişmiş ülkelerin çoğunun bütçe politikalarında imkanlarının ‘sınırlı’ ve para politikasında da ‘daha yumuşak’ davranma olanağı olmadığına da dikkat çekti.

Olaylar İngiltere’de ‘paketi’ engellemesin



Robert Zoellick, İngiltere’de yaşanan son protestolar ve yağmalama olaylarına ilişkin olarak şu değerlendirmeleri yaptı: “İngiltere’de yaşanan son gösteriler Başbakan David Cameron’ın daha önce açıkladığı tasarruf paketini uygulamasına engel değil. İngiltere 10 yılların en kötü döneminde ve alınan tasarruf önlemleri kensinlikle gerekiyor. Ancak benim endişem politikacıların bunların uygulanmasını engellemesi.”

Çin, ‘süper güç’ olmakta biraz isteksiz gibi



Çin’e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Robert Zoellick, bu ülkenin “‘dünyanın süper gücü olmayı üstlenmek konusunda biraz isteksiz bir hissedar gibi’ davrandığını söyledi. Zoellick, şunları söyledi: “Ayrıca Çin, birçok kendi iç problemleri olan bir ülke. Çevre sorunları, finansal sistemle ilgili reformları hayata geçirmek gibi özelleştirme gibi önünde bir çok çözmesi gereken konu var. Çin kendi insanları için bir sosyal güvenlik sistemi kurmak istiyor. Ancak Avrupa’dakini benimsemiyor. Çünkü çok pahalı olduğunu söylüyorlar.”



