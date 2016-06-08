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Ekonomi
Deutsche Welle

Dünya Bankası büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası tahmini küresel büyüme hızını revize etti. Büyüme hızı kalkınan ülkelerin yoksullukla mücadelesini sekteye uğratabilir.

08 Haziran 2016 11:52


Dünya Bankası 2016 yılı küresel büyüme hızı tahminini revize ederek önemli oranda düşürdü. Dünya Bankası'nın Washington'daki merkezinden yapılan açıklamada, ocak ayında yüzde 2,9 olarak tahmin edilen dünya ekonomisi büyüme hızının yüzde 2,4'e çekildiği belirtildi.

Dünya Bankası'nın raporunda büyüme hızının düşmesinde gelişmiş ülkelerdeki durgunluğa yakın ortamın ve hammadde fiyatlarındaki hareketsizliğin etkili olduğu kaydedildi. Hammadde ihracatına bağımlı kalkınma halindeki ülkelerin düşük fiyat seviyesinden olumsuz etkilenmesinin büyüme hızı tahminindeki düşüşün yarısını oluşturduğuna raporda yer verildi.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim hammadde ihraç eden ülkelerin, fakir kesimin hayat şartlarını düzeltebilmeleri için en kısa zamanda değişen koşullara adapte olmaları gerektiğini söyledi. Jim Yong Kim, “Yoksullukla mücadelenin itici gücü olan ekonomik büyüme hızının kesilmesinin ihracatçı ülkelerin gelişmesini frenlemesinden endişe duyuyoruz“ dedi.

IMF de kaygılı

Dünya Bankası Başkanı çoğu kalkınma halindeki ülkede özel borçların artmasının da bir diğer endişe kaynağı olduğunu ve düşük faiz politikalarının borçlanmayı teşvik ettiğini söyledi. Dünya Bankası baş iktisatçısı Kaushik Basu, ‘kredi patlamasının geri dönüşü şüpheli kredi hacmini dört katına çıkarmasına şaşmamak gerektiğini' belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) de nisan ayındaki ilkbahar raporunda dünya ekonomisiyle ilgili karamsar tahminde bulunmuş ve 2016 yılında global büyüme hızının yüzde 3,2'ye gerilemesinin beklendiğini duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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