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Dünya

DÜNYA BANKASI BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA YALANLAMA WASHINGTON (A.A)

10 Haziran 2011 11:31

-DÜNYA BANKASI BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA YALANLAMA WASHINGTON (A.A) - 10.06.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Dünya Bankası Başkanı olmak için gelecek yıl görevini bırakma konusunda Beyaz Saray ile görüşmeler yaptığı yönündeki haberi yalanladı. Carney, söz konusu haberi yayımlayan Reuters'a yaptığı açıklamada, Clinton'la Beyaz Saray arasında bu konuda görüşmeler yapıldığını yalanlayarak, "Bu tamamen yanlış" dedi. Reuters, Clinton'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanının, görev süresi 2012 yılı ortasında sona erecek olan Dünya Bankası'nın şimdiki başkanı Robert Zoellick'in o tarihte görevinden ayrılması halinde, Dünya Bankası Başkanı olma niyetini ortaya koyduğunu öne sürmüştü. Haberde, kaynakların, Clinton'ın bu görevi istediğini söyledikleri ve ABD Başkanı Barack Obama'nın da Clinton'ın görevinde değişiklik yapmaya zaten destek verdiğine dikkati çektikleri belirtilmişti. Ancak haberde, Obama'nın, Clinton'ı Dünya Bankası Başkanlığına resmen aday göstermeyi kabul edip etmediğinin henüz bilinmediği kaydedilirken, Clinton'ın sözcülerinden Philippe Reines'in de, Dışişleri Bakanı'nın, Dünya Bankası Başkanı olmayı istediğini ya da bu konuda Beyaz Saray ile görüşmeler yaptığını reddettiği ifade edilmişti. Reuters, daha sonrasındaki haberinde ise, konuyla ilgili kişilerin, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığından gelen yalanlamalara rağmen, haberin doğruluğunu yeniden teyit ettiklerini bildirdi.

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