Dünya Bankası Başkanı'ndan kötü haber!

T24 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, küresel ekonominin, bu sonbaharda yeni bir tehlikeli döneme gireceğini bildirdi.



Zoellick Pekin’de katıldığı "2030 Yılında Çin’in Geleceği" konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa’daki finansal krizin, parasal birlik, bankalar ve bazı ülkelerin rekabetçiliği üzerinde ciddi etkileri olan bir borç krizi haline geldiğine dikkati çekti.



ABD’nin özel sektörün desteklenmesi için vergi reformu, harcama ve borç sorunlarıyla karşı karşıya bulunduğuna işaret eden Zoellick, mevcut uluslararası konjonktür dikkate alındığında büyümenin yavaşladığını, güveninse zayıfladığını vurguladı.



Zoellick, Temmuz ayında Dünya Bankasının Çin’i üst orta gelirli ülkeler grubuna çıkardığını belirterek, ülkenin gelecek 15-20 yılda yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olacağını öngördüklerini ifade etti. Zoellick, çok az ülkenin bu geçişi başarabildiğine, çoğunun ise başarısız olduğuna vurgu yaptı.



Orta gelirli ülkelerin yoksulken uyguladıkları büyüme modellerini sürdüremeyeceklerini kaydeden Zoellick, aksi halde teknolojik değişim ve yenilikçilik anlamında yüksek gelirli ülkelerle rekabeti kaybedebilme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.



"Avrupa, ABD ve Çin’in kararları hepimizi etkiliyor" diyen Zoellick, dünyanın büyüme konusunda itici güce ihtiyacı olduğunun altını çizdi.