Dünya Bankası Başkanı Zoellick uyardı: Avrupa'daki kriz Türkiye'yi de etkiler

T24- Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, Avrupa'da yaşanacak bir kizin ihracatının yüzde 50'sini Avrupa'ya yapan Türkiye'yi de etkileceğini söyledi.



Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanyon Alışveriş Merkezi'deki IFC ofisinde basın toplantısı düzenleyen Zoellick, Avrupa'daki krizin Türkiye'yi de etkileyeceğini söyledi. Avrupa'daki krizin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya Zoellick: "Bu konu sürekli gündeme geldi. Türkiye, ihracatının yüzde 50'sini Avrupa'ya gönderiyor. Oradaki kriz etkileyecektir." Cevabını verdi.



Türkiye'nin durumunun geçmişe kıyasla çok daha iyi olduğunu dile getiren Zoellick; "10 yıl önce Türkiye'ye gelseydim Avrupa birliği (AB) ile ilişkisini konuşurduk. Bugün ise Orta Asya ile, Afrika ile ekonomisini konuşuyoruz. Türkiye daha geniş tabanlı, uluslararası bir bağ kurdu. Daha dayanıklı, güçlü bir iç ekonomisi var." dedi. Zoellick, cari açıkla ilgili olarak da; "Türkiye, büyümekte olan bir ülke. Şu anda cari açığın olması anlaşılabilir." açıklamasını yaptı.



