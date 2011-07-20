Dünya Bankası Başkanı: Türkiye bizim için özel bir öneme sahip

T24 - Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick, Türkiye ekonomisindeki başarının pek çok ülkeye örnek olabileceğini söyledi ve Türkiye'nin kendileri açısından özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Zoellick, ''AB'de yavaşlayan büyüme yabancı yatırımcıyı etkiler ama Türkiye güçlü bir ekonomiye sahip'' dedi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dünya Bankası Grubu Başkanı Zoellick ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.



Bir gazetecinin “Türkiye ekonomisinde görülen gelişme diğer ülkelere model olabilir mi?” sorusuna Zoellick, “Evet Türkiye bir örnek olabilir. Özellikle Mısır’da başlayan Arap Baharı sonrasında yeni seslerin duyurulabilmesi için bir form başlattık ve yapılan çalışmalara da bazılarının Türkiye’ye ilgi duyduğunu gördük. Elbette bir ülkedeki direk alıp başka ülkeye karbon kağıdıyla kopyalayamazsınız. Uluslar arası kuruluşların öğrendiği şeyler var. İnsanlar başka ülkelerin deneylerinden bir çok şey öğrenebilir. Her bir ülke için o ülkenin özel şartlarına uygun biçimde yapılandırılması gerekiyor.” cevabını verdi.

Türkiye’ye iki başkan yardımcısı ile birlikte ziyaretinin bir anlamının olup olmadığı yönündeki soruya ise Zoellick, 4 senedir Dünya Bankası’nda görev yaptığını ve birkaç yıl önce İstanbul’u ziyaret ettiğini, o dönemde Ankara’ya gelme imkanı bulamadığını söyledi. Dünya Bankası Başkanı, Türkiye’ye ilk ziyaretinin 1989 yılı olduğunu ve ülkenin gerçekleştirdiği gelişmeyi görme fırsatı bulduğunu belirtti. "Türkiye'nin amaçlarına ulaşma noktasında neler yapabileceğini konuşmak ve bu anlamda neler için yardımcı olabileceğimizi görmek. İkinci ise Türkiye’nin büyümeye çalışan ülkeler için destekleyici bir rol üstlenirken bizim Türkiye ile hangi alanda işbirliği yapabileceğini saptamak. Bizim için Türkiye için özel bir öneme sahip.”dedi.





