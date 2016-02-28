Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den Merkel'e övgü



Welt am Sonntag gazetesine konuşan Jim Yong Kim, Almanya Başbakanı Merkel'i, dünyadaki sıradışı hükümet başkanlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Sığınmacılar bağlamında yaşanan iç tartışmalara rağmen Avrupa projesinin gücüne inandığını vurgulayan Jim Yong Kim, AB'ye yaptığı çağrıda sığınmacı krizinin bir şans olarak değerlendirilmesini istedi.

Demografik gelişmelerin AB ülkelerinde uzman eleman açığını da ortaya çıkardığını kaydeden Jim Yong Kim, "Şu anda sığınmacıları en iyi şekilde entegre etmeyi başaranlar gelecekteki rekabet ortamında en başarılı ülkeler olacak" diye konuştu.