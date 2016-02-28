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Dünya
Deutsche Welle

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den Merkel'e övgü

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği sığınmacı politikasından övgüyle söz etti. Jim Yong Kim, Angela Merkel'in izlediği politikayı, "İlham verici" diye nitelendirdi.

28 Şubat 2016 13:21


Welt am Sonntag gazetesine konuşan Jim Yong Kim, Almanya Başbakanı Merkel'i, dünyadaki sıradışı hükümet başkanlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Sığınmacılar bağlamında yaşanan iç tartışmalara rağmen Avrupa projesinin gücüne inandığını vurgulayan Jim Yong Kim, AB'ye yaptığı çağrıda sığınmacı krizinin bir şans olarak değerlendirilmesini istedi.

Demografik gelişmelerin AB ülkelerinde uzman eleman açığını da ortaya çıkardığını kaydeden Jim Yong Kim, "Şu anda sığınmacıları en iyi şekilde entegre etmeyi başaranlar gelecekteki rekabet ortamında en başarılı ülkeler olacak" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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