Dünya Bankası başkan adayı olacağı konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan Ivanka Trump açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın Dünya Bankası başkanlığına adaylığı yönündeki iddialar yalanlandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Ivanka Trump'ın Dünya Bankası başkan adayının seçilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim beklenmedik bir şekilde görevini bırakacağını açıklamıştı.

AFP’nin haberine göre ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Özel Kalemi Mick Mulvaney, geçmişte Dünya Bankası yönetimiyle yakın çalışmaları olduğu için Ivanka Trump'tan ABD adayının belirlenmesinde yardım istedi.

Ivanka Trump 2017 yılında Dünya Bankası kadın girişimciliğini destekleme fonunun çalışmalarında yer alıyordu.

Dünya Bankası başkanı bankanın yönetim kurulu tarafından seçiliyor, ancak ABD ile Avrupalı hissedarlar arasındaki bir anlaşma sebebiyle Dünya Bankası başkanı ABD'den, IMF'nin başkanı ise Avrupa'dan seçiliyor.