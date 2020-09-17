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Ekonomi

Dünya Bankası Başekonomisti: Ekonomik toparlanma beş yıl alacak

17 Eylül 2020 14:00

Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, koronavirüs salgınından kaynaklanan küresel ekonomik krizden çıkışın beş sene sürebileceğini söyledi.

Madrid’de konuşan Reinhart, “Karantinalara bağlı kısıtlamalar kaldırıldıkça piyasalarda muhtemelen hızlı toparlanmalar görülecek ama tam anlamıyla toparlanma beş yıl alacak” dedi.

Reinhart, salgından kaynaklanan ekonomik daralmaların kimi ülkelerde daha uzun süreceğini, bunun da fakir ülkelerin ve fakir kesimlerin durumunu zorlaştıracağını belirtti.

Başekonomist ayrıca, 20 yıldan bu yana ilk defa bir krizden sonra fakirliğin artacağına işaret etti.

 

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