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Ekonomi

Dünya Bankası, Asya’ya 10 milyar dolar verecek

Filipinler Başbakanı Arroyo, küresel kriz nedeniyle likidite sorunu yaşayan Asya ülkeleri için Dünya Bankası'nın 10 milyar dolar destek sağlayacağını bildirdi.

15 Ekim 2008 03:00

Filipinler Başbakanı Gloria Macapagal Arroyo, küresel mali kriz nedeniyle likidite sorunu yaşayan Asya ülkeleri için Dünya Bankasının 10 milyar dolar destek sağlayacağını bildirdi.

Arroyo, Washington'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin ekonomi yetkilileri ve Japonya, Çin ve Güney Kore ile uluslararası kredi kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Sağlanacak 10 milyar dolarlık fonla 10 ASEAN ülkesinin çeşitli likidite sorunlarının çözülmesine yardımcı olunacağını ifade eden Arroyo, ayrıca fonun batık varlıkların satın alınması ve zor durumdaki mali kuruluşlara ve özel şirketlere sermaye artırımı yapılması için kullanılabileceğini kaydetti.

Arroyo, Dünya Bankasının ilk olarak 10 milyar dolar katkıda bulunacağını belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya Kalkınma Bankası, Japonya, Çin ve Güney Kore'nin de fona katkıda bulunması çağrısında bulundu.

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