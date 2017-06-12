Dünya Bankası: Aşırı sıcak para kırılganlıklara sebep oluyor, hükümetin tavrı durumu kötüleştiriyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Türkiye’deki kredi büyümesinin KGF tarafından tetiklenen yapay bir büyüme olduğunu belirterek, sıcak paraya aşırı maruz kalma durumunun bankacılık sektöründe kırılganlıklara sebep olduğu uyarısında bulundu.

Türkiye’de enflasyonun olması gerekenden yüksek olduğuna da dikkat çeken Zutt, “Hükümetin mevcut politika duruşu bu kırılganlığı biraz daha kötüleştiriyor. Çok sayıda dış gözlemci Türkiye'nin politika görünümü konusunda endişeli” dedi.

"Enflasyon olması gerekenden yüksek"

Dünya Bankası’nın 'Küresel Ekonomik Beklentiler' raporunun Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen bir konferansla tanıtılması etkinliğinde konuşan Zutt’un açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Türkiye'de turizm gelirlerinde bir artış bekliyoruz. Türkiye'de güven seviyesinin de belli ölçüde biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim.

"Türkiye'de enflasyon olması gerekenden yüksek.

"Türkiye'de kredi büyümesi görüyoruz ama bu büyüme Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Çünkü KGF, bankaları daha fazla risk almaya teşvik ediyor. Aynı zamanda sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor.

"Çok sayıda dış gözlemci Türkiye'nin politika görünümü konusunda endişeli"

"Hükümetin mevcut politika duruşu bu kırılganlığı biraz daha kötüleştiriyor. Çok sayıda dış gözlemci Türkiye'nin politika görünümü konusunda endişeli. Örneğin OHAL'in ne kadar daha devam edeceği konusunda endişeliler. Ayrıca yapısal reformların istikameti konusunda da bazı endişeleri var."