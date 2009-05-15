Dünya Bankası - IMF ile İstanbul'da buluşacak

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 6-7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek yıllık toplantısına, 185 ülkenin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının da aralarında bulunduğu 13 bin uluslararası katılımcı bekleniyor.



Hürriyet'in haberine göre; Dünya Bankası Kurumsal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, bu yıllık toplantıların üst üste 2 yıl Washington’da, 3’üncü yılda ise yurtdışında bir ülkede gerçekleştirildiğini belirterek, son 3 yurtdışı toplantısının Prag, Dubai ve Singapur’da yapıldığını hatırlattı. Georgieva, "Yurtdışındaki konferansın nerede yapılacağına ilişkin ülkeler birbiriyle rekabet eder. Türkiye, bu rekabetçi süreçte kazanan ülke oldu ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.



13 bin yabancı bekleniyor



Kristalina Georgieva, "Son 3 yılda Türkiye ve Dünya Bankası, ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında 6 milyar dolarlık çalışma gerçekleştirdi" diyerek, Hazine tarafından bir iklim yatırım fonu oluşturulduğunu, ilk aşamada 100 milyon dolar büyüklüğe sahip olan fona, ilerleyen süreçte Dünya Bankası’nın da katkılarıyla 500 milyon dolar kaynak aktarılacağını kaydetti. Georgieva, yıllık toplantıya 13 bin uluslararası katılımcının beklendiğini, yüzlerce seminer ve oturum düzenleneceğini, bin 800-2 bin gazetecinin etkinliği izleyeceğini söyledi.



Georgieva, sözlerini şöyle sürdürdü: "2009 yılı sıradan bir yıl değil. 2. Dünya Savaşından beri dünya ekonomisindeki çıktıların ilk kez yüzde 1.7 oranında küçüleceğini tahmin ediyoruz. Şu anda bu küresel kriz tüm dünyayı etkisine alıyor. Tedbirlerin de küresel boyutta olması lazım. Bu yüzden Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantısının İstanbul’da yapılması çok önemli olacaktır. Bu toplantılarda istiyoruz ki, en fazla etkilenen kesim olan gelişmekte olan ülkeler odağımız olsun ve tedbirleri onlara yönlendirelim."



52 otelle anlaşma yaptı



Dünya Bankası Kurumsal Yönetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva, etkinliğin Türkiye ekonomisine katkısına ilişkin şunları söyledi:

"Ev sahibi ülkenin bu organizasyon sonucunda ekonomik fayda sağlayacağı şekilde bütçelendirme gerçekleştiriliyor. Bulunduğumuz civardaki tüm oteller doldu. Biz, 52 otelle anlaşma yaptık. Özel sektör, sivil toplum kuruluşu üyeleri de gelecek. Rezervasyon yaparken onlarla rekabet içindeydik. 13 bin katılımcının burada konaklaması, yapacakları harcamalar düşünülerek, ekonomiye getireceği faydalar hesaplanabilir. Ancak burada önemli olan getireceği dolaylı faydalardır."

