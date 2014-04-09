Dünya aydınlarından Türkiye'ye, 'hasta tutsaklar serbest bırakılsın' çağrısı

09 Nisan 2014 13:53
Uluslararası etkiye sahip çok sayıda entelektüelin imzaladığı bir metinle, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermeye davet edildi. İHD ve TİHV raporlarına göre Türkiye'de, 163'ü hayati tehlike altında olan 544 hasta tutuklu bulunuyor.
radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İHD ve TİHV raporlarına göre Türkiye’deki cezaevlerinde 163’ü hayati tehlike altında olan 544 hasta tutuklunun bulunduğu hatırlatılan imza metninde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, bu durumdaki kişilerin serbest bırakılması için ‘tüm gerekli adımları bir an önce atma’ çağrısı yapıldı.
Aralarında Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, Desmund Tutu, Gaspar Miklos Tamas, Andeas Buro, Claudia Roth, Eugene Schoulgin, Ernesto Laclau gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda entelektüelin imzaladığı metin şöyle:
“Sayın Başbakan R.T. Erdoğan, Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a,
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı rapora göre, şu an Türkiye cezaevlerinde 544 hasta tutsak bulunmaktadır. Bunlardan 163’ünün yaşam tehlikesi bulunmaktadır. Adalet Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, son 13 yılda 2300 tutsak cezaevlerinde yaşamını yitirmiştir.
Türkiye‘deki cezaevi koşullar genel olarak insani koşullar barındırmamaktadır.
Tevkif yasasına değişiklik öngören ve Ocak 2013 ayında kabul edilen yasayla birlikte hasta tutsakların serbest bırakılması daha da imkansızlaşmıştır. Hatta siyasi hasta tutsakların serbest kalma şansı sıfıra indirilmiştir, çünkü çok tartışmalı olan “anti-terör yasasından” ceza almışlardır.
Bu yasaya göre, siyasi tutsaklar topluma karşı bir tehdit oluşturduklarına dayandırılarak serbest bırakılamamaktadır. Ek olarak, Ocak 2013’de onaylanan yasaya göre hasta tutsakların serbest kalmasının kararı Adli Tip Kurumu’na verilmiştir. Ancak, bu durumda Adli Tip Kurumu’nun siyasi olarak bağımsız olmadığı iyi bilinen bir gerçektir.
Türkiye’deki İnsan Hakları Derneği, Barolar ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bu uygulamayı açığa çıkarmışlardır. Muhalefet partileri parlamentoda bu konuda yasal düzenlemeye ilişkin öneriler getirmiş olsa da, bunların hiçbiri şu ana kadar onaylanmamıştır.
Hasta tutsakların hapsedilmesi ve şiddete uğraması ‘Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nin “yaşama hakkı” ve “işkenceden korunma hakkını” açıkça ihlal etmektedir. Türkiye cezaevlerindeki insani olmayan koşulların mutlaka iyileştirilmesi gerekir. İnsan hakları ihlalleri tolore edilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’yi birçok davada kınamıştır.
Sayın Başbakan R. T. Erdoğan, Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, size çağrımız: Türkiye’deki hasta tutsakların serbest bırakılması için tüm gerekli adımları bir an önce atmanızdır.
Türkiye
Prof. Dr. Murat Belge, Akademisyen ve Yayıncı
Akın Birdal, Türkiye İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı (İHD)
Hasan Cemal, Gazeteci ve Yazar.
Selahattin Demirtaş, BDP Eşbaşkanı ve Milletvekili
Hatip Dicle, Siyasi Tutsak
Aynur Doğan, Müzisyen
Aslı Erdoğan, Yazar
Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Akademisyen
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV)
Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Nörolog ve İnsan Hakları Savunucusu, Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı
Eren Keskin, Avukat ve İnsan Hakları Savunucusu
Sema Kaygusuz, Yazar
Osman Kavala, Yönetmen
Murathan Mungan, Şair ve Yazar
Sırrı Süreyya Önder, Yönetmen ve Milletvekili
Ahmet Şık, Gazeteci
Sebahat Tuncel, HDP Eşbaşkanı
Vedat Türkali, Yazar
Ahmet Türk, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı (DTK)
Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Derneği Başkanı
Yıldırım Türker, Şair ve Yazar
Ragıp Zarakolu, Yazar ve Yayıncı
Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili
Pınar Aydınlar, Müzisyen ve Aktivist
Güney Afrika
Emeritus Desmond Tutu, Başpiskopos
Moulana Ihsaan Hendricks, Müslüman Hukuk Konseyi Başkanı (MJC)
Essa Moosa, Yargıç
National Muslim Prison Board, Ulusal Müslüman Cezaevleri Kurulu Örgütü
ABD
Prof. Noam Chomsky, Profesör ve Felsefeci
Prof. Immanuel Wallerstein, Sosyolog ve Analist, Yale Üniversitesi
Janet Biehl, Yazar
Kanada
Maude Barlow, Yazar ve Eski BM Su İşleri Danışmanı
Avi Haligua, Gazeteci
Güney Amerika
Oscar Olivera, Goldman Çevre Ödülü Sahibi ve Laureate of the Goldman Environmental Prize ve Letelier-Moffitt İnsan Hakları Ödülü Sahibi, Bolivya
Ricardo Gustavo Espeja, Gazeteci ve Tarihçi, Arjantin
Luis Rosadilla, Senator, Uruguay
Beate Taufer, Psikolog, Uruguay
Dr. Sara Perona, Felsefeci, Uruguay
Daniel Heugas, Mühendis, Uruguay
Avrupa Parlementosu
Dr. Renate Sommer, Hiristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Almanya
Jean Lambert, Yeşiller Grubu Avrupa Parlamentosu Milletvekili, İngiltere
Ska Keller, Yeşiller Grubu Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Almanya
Gabi Zimmer, Avrupa Parlamentosu Sol Yeşiller (GUE/NGL) Grubu Başkanı, Almanya
Jürgen Klute, Avrupa Parlamentosu Sol Yeşiller (GUE/NGL) Milletvekili, Almanya
Birleşik Krallık
Ernesto Laclau, Siyasal Teorisyen, Buenos Aires / Londra
Prof. Bill Bowring, Avrupa Demokrasi ve İnsan Haklarını Savunan Avukatlar Başkanı (ELDH), Haldane Sosyalist Avukatlar Topluluğu
Prof. Mary Davis, Emek Tarihi Profesörü, Londra Üniversitesi
Bruce Kent, Pax Christi Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Latif Waid, Ekonomist, Londra
Prof. Dr. Cynthia Cockburn, Feminist Araştırmacı ve Yazar
Dr. Radha D’Souza, Akademisyen, Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu
Dr. Thomas Jeffrey Miley, Sosyoloji Bölümü, Cambridge Üniversitesi
Dr. Les Levidov, Doçent, Open Üniversitesi
Dr. Shahrar Ali, Yeşil Parti Avrupa Parlamentosu Adayı
Elfyn Llwyd, Milletvekili
Hywel Williams, Milletvekili
Maggie Bowden, İnsan Hakları Örgütü “Liberation” Genel Sekreteri
Frances Webber, İnsan Hakları Avukatı
Margaret Owen OBE, Avukat ve Barış ve Demokrasi için Dullar Derneği’nde Yönetici (WPD)
Gareth Peirce, İnsan Hakları Avukatı
Louise Christian, İnsan Hakları Avukatı
Jonathan Fryer, Yazar ve Yayıncı
Caroline Allen, Yeşil Parti Avrupa Parlamentosu Adayı
Nick Hildyard, Siyasi Analist
İrlanda
Conor Murphy, Milletvekili
Pat Sheehan, MLA Yürütme Meclisi Üyesi
Seán Crowe, Teachta Dála (Parlamento) Üyesi
Almanya
Prof. Dr. Andreas Buro, Siyasal Bilimci ve Dialog-Kreis Koordinatörü
Prof. Dr. Ulrich Gottstein, Uluslararası Nükleer Savaşa Karşı Doktorlar Birliği (IPPNW) Onursal Başkanı
Claudia Roth, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı
Cem Özdemir, Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı ve Federal Parlamento Milletvekili
Kai Gehring, Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili
Manuel Sarrazin, Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili
Annette Groth, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili
Ulla Jelpke, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili
Karin Binder, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili
Martina Renner, Sol PartiFederal Parlamento Milletvekili
Thomas Gebauer, Medico International Direktörü
Dr. Gisela Penteker, Uluslararası Nüklear Savaşa Karşı Doktorlar Birliği (IPPNW) Türkiye Çalışma Grubu Sözcüsü
Dr. Christiane Lang, Rheinland Pfalz Profesyonel Felsefe Derneği Başkanı, Mainz Üniversitesi Eğitim görevlisi
Dr. Rolf Hosfeld, Yazar ve Tarihçi
Dr. Heinz-Jürgen Schneider, Avukat ve Yazar
Prof. Dr. Armin Rieser, Bonn Üniversitesi Profesörü
Doğan Akhanlı, Yazar
Albrecht Kieser, Gazeteci.
Ali Zülfikar, Ressam ve Sanatçı
Gerd Schumann, Yazar
Memo Şahin, Yazar
Pater Wolfgang Jungheim, Pax Christi Lahnstein Örgütü Sözcüsü
Atilla Keskin, Yazar
Yüksel Yavuz, Sinema Yönetmeni
Susanne Hennig, Sol Parti Türingen Eyalet Teşkilatı Başkanı
Matthias Bärwolff, Sol Parti Türingen Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Barbara Cárdenas, Sol Parti Hessen Eyalet Parlemtosu Milletvekili
Christiane Schneider, Sol Parti Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Cansu Özdemir, Sol Parti Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Norveç
Eugene Schoulgin, Yazar, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı
Erling Folkvord, Eski Milletvekili
Efraim Bulut, Kardiyolog
Arne L. Lynngaard, Rafto Vakfının Eski Başkanı
Prof. Dr. Kariane Westrheim, EUTCC Baskanı, Bergen Universitesi
İsveç
Valter Mutt, Yeşiller Milletvekili
Hans Linde, Sol Parti Milletvekili
Bodil Ceballos, Yeşiller Milletvekili
Maria Hagberg, Yazar ve Barış ve Kadın Aktivisti
Ann-Margarethe Livh, Stockholm Muhalefet Komiseri
Ann-Carin Landström, Sol Parti Uluslararası İlişkiler Sorumlusu
Mustafa Can, Yazar ve Gazeteci
Kemal Görgü, İsveç Barış Konseyi Başkanı
Sven Wollter, Sinema Yönetmeni
Olof Buckard, Satirist, Aktör ve Barış Sanatçıları Başkanı
Finlandiya
Dr. Tove Skutnabb-Kangas, Araştırmacı ve Yazar
Danimarka
Erik Arnsted, Müzisyen ve UNA Üyesi
İsviçre
Carlo Sommaruga, Sosyal Demokrasi Partisi Ulusal Meclis Üyesi ve Dışişler Komisyonu Başkanı
Yvonne Gilli, Yeşiller Partisi Ulusal Meclis Üyesi -Liliane Maury Pasquier, Cenevre Eyaletler Meclis Üyesi ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Komisyonu Başkanı Maya Heuschmann, İsviçre Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Masası Koordinatörü
İspanya
Óscar Menéndez, Bilim Gazetecisi Manuel Martorell, Gazeteci ve Tarihçi Ainara Mendiola, Gazeteci ve Tercüman
Macaristan
G. M. Tamás, Philosopher, Eski Milletvekili
Fransa
Jacques Gaillot, Katolik Piskopos
Hollanda
Dr. Joost Jongerden, Sosyolog
İsrail
Prof. Nurit Peled-Elhanan, 2001 Sakharov İnsan Hakları ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü Sahibi
Kıbrıs
Dr. Ahmet Djavit An, Tarihçi.
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