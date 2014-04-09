Dünya aydınlarından Türkiye'ye, 'hasta tutsaklar serbest bırakılsın' çağrısı

Uluslararası etkiye sahip çok sayıda entelektüelin imzaladığı bir metinle, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta tutukluların serbest bırakılması için çaba göstermeye davet edildi. İHD ve TİHV raporlarına göre Türkiye'de, 163'ü hayati tehlike altında olan 544 hasta tutuklu bulunuyor.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İHD ve TİHV raporlarına göre Türkiye’deki cezaevlerinde 163’ü hayati tehlike altında olan 544 hasta tutuklunun bulunduğu hatırlatılan imza metninde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, bu durumdaki kişilerin serbest bırakılması için ‘tüm gerekli adımları bir an önce atma’ çağrısı yapıldı.

Aralarında Noam Chomsky, Immanuel Wallerstein, Desmund Tutu, Gaspar Miklos Tamas, Andeas Buro, Claudia Roth, Eugene Schoulgin, Ernesto Laclau gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda entelektüelin imzaladığı metin şöyle:



“Sayın Başbakan R.T. Erdoğan, Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a,

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) hazırladığı rapora göre, şu an Türkiye cezaevlerinde 544 hasta tutsak bulunmaktadır. Bunlardan 163’ünün yaşam tehlikesi bulunmaktadır. Adalet Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre, son 13 yılda 2300 tutsak cezaevlerinde yaşamını yitirmiştir.



Türkiye‘deki cezaevi koşullar genel olarak insani koşullar barındırmamaktadır.

Tevkif yasasına değişiklik öngören ve Ocak 2013 ayında kabul edilen yasayla birlikte hasta tutsakların serbest bırakılması daha da imkansızlaşmıştır. Hatta siyasi hasta tutsakların serbest kalma şansı sıfıra indirilmiştir, çünkü çok tartışmalı olan “anti-terör yasasından” ceza almışlardır.

Bu yasaya göre, siyasi tutsaklar topluma karşı bir tehdit oluşturduklarına dayandırılarak serbest bırakılamamaktadır. Ek olarak, Ocak 2013’de onaylanan yasaya göre hasta tutsakların serbest kalmasının kararı Adli Tip Kurumu’na verilmiştir. Ancak, bu durumda Adli Tip Kurumu’nun siyasi olarak bağımsız olmadığı iyi bilinen bir gerçektir.

Türkiye’deki İnsan Hakları Derneği, Barolar ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bu uygulamayı açığa çıkarmışlardır. Muhalefet partileri parlamentoda bu konuda yasal düzenlemeye ilişkin öneriler getirmiş olsa da, bunların hiçbiri şu ana kadar onaylanmamıştır.

Hasta tutsakların hapsedilmesi ve şiddete uğraması ‘Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nin “yaşama hakkı” ve “işkenceden korunma hakkını” açıkça ihlal etmektedir. Türkiye cezaevlerindeki insani olmayan koşulların mutlaka iyileştirilmesi gerekir. İnsan hakları ihlalleri tolore edilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye’yi birçok davada kınamıştır.

Sayın Başbakan R. T. Erdoğan, Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, size çağrımız: Türkiye’deki hasta tutsakların serbest bırakılması için tüm gerekli adımları bir an önce atmanızdır.



İmzacılar:



Türkiye

Prof. Dr. Murat Belge, Akademisyen ve Yayıncı

Akın Birdal, Türkiye İnsan Hakları Derneği Onursal Başkanı (İHD)

Hasan Cemal, Gazeteci ve Yazar.

Selahattin Demirtaş, BDP Eşbaşkanı ve Milletvekili

Hatip Dicle, Siyasi Tutsak

Aynur Doğan, Müzisyen

Aslı Erdoğan, Yazar

Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Akademisyen

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV)

Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Nörolog ve İnsan Hakları Savunucusu, Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı

Eren Keskin, Avukat ve İnsan Hakları Savunucusu

Sema Kaygusuz, Yazar

Osman Kavala, Yönetmen

Murathan Mungan, Şair ve Yazar

Sırrı Süreyya Önder, Yönetmen ve Milletvekili

Ahmet Şık, Gazeteci

Sebahat Tuncel, HDP Eşbaşkanı

Vedat Türkali, Yazar

Ahmet Türk, Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı (DTK)

Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Derneği Başkanı

Yıldırım Türker, Şair ve Yazar

Ragıp Zarakolu, Yazar ve Yayıncı

Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili

Pınar Aydınlar, Müzisyen ve Aktivist

Güney Afrika

Emeritus Desmond Tutu, Başpiskopos

Moulana Ihsaan Hendricks, Müslüman Hukuk Konseyi Başkanı (MJC)

Essa Moosa, Yargıç

National Muslim Prison Board, Ulusal Müslüman Cezaevleri Kurulu Örgütü

ABD

Prof. Noam Chomsky, Profesör ve Felsefeci

Prof. Immanuel Wallerstein, Sosyolog ve Analist, Yale Üniversitesi

Janet Biehl, Yazar

Kanada



Maude Barlow, Yazar ve Eski BM Su İşleri Danışmanı

Avi Haligua, Gazeteci

Güney Amerika

Oscar Olivera, Goldman Çevre Ödülü Sahibi ve Laureate of the Goldman Environmental Prize ve Letelier-Moffitt İnsan Hakları Ödülü Sahibi, Bolivya

Ricardo Gustavo Espeja, Gazeteci ve Tarihçi, Arjantin

Luis Rosadilla, Senator, Uruguay

Beate Taufer, Psikolog, Uruguay

Dr. Sara Perona, Felsefeci, Uruguay

Daniel Heugas, Mühendis, Uruguay

Avrupa Parlementosu

Dr. Renate Sommer, Hiristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Almanya

Jean Lambert, Yeşiller Grubu Avrupa Parlamentosu Milletvekili, İngiltere

Ska Keller, Yeşiller Grubu Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Almanya

Gabi Zimmer, Avrupa Parlamentosu Sol Yeşiller (GUE/NGL) Grubu Başkanı, Almanya

Jürgen Klute, Avrupa Parlamentosu Sol Yeşiller (GUE/NGL) Milletvekili, Almanya

Birleşik Krallık

Ernesto Laclau, Siyasal Teorisyen, Buenos Aires / Londra

Prof. Bill Bowring, Avrupa Demokrasi ve İnsan Haklarını Savunan Avukatlar Başkanı (ELDH), Haldane Sosyalist Avukatlar Topluluğu

Prof. Mary Davis, Emek Tarihi Profesörü, Londra Üniversitesi

Bruce Kent, Pax Christi Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Latif Waid, Ekonomist, Londra

Prof. Dr. Cynthia Cockburn, Feminist Araştırmacı ve Yazar

Dr. Radha D’Souza, Akademisyen, Yazar ve İnsan Hakları Savunucusu

Dr. Thomas Jeffrey Miley, Sosyoloji Bölümü, Cambridge Üniversitesi

Dr. Les Levidov, Doçent, Open Üniversitesi

Dr. Shahrar Ali, Yeşil Parti Avrupa Parlamentosu Adayı

Elfyn Llwyd, Milletvekili

Hywel Williams, Milletvekili

Maggie Bowden, İnsan Hakları Örgütü “Liberation” Genel Sekreteri

Frances Webber, İnsan Hakları Avukatı

Margaret Owen OBE, Avukat ve Barış ve Demokrasi için Dullar Derneği’nde Yönetici (WPD)

Gareth Peirce, İnsan Hakları Avukatı

Louise Christian, İnsan Hakları Avukatı

Jonathan Fryer, Yazar ve Yayıncı

Caroline Allen, Yeşil Parti Avrupa Parlamentosu Adayı

Nick Hildyard, Siyasi Analist

İrlanda

Conor Murphy, Milletvekili

Pat Sheehan, MLA Yürütme Meclisi Üyesi

Seán Crowe, Teachta Dála (Parlamento) Üyesi

Almanya

Prof. Dr. Andreas Buro, Siyasal Bilimci ve Dialog-Kreis Koordinatörü

Prof. Dr. Ulrich Gottstein, Uluslararası Nükleer Savaşa Karşı Doktorlar Birliği (IPPNW) Onursal Başkanı

Claudia Roth, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı

Cem Özdemir, Birlik 90/Yeşiller Partisi Eşbaşkanı ve Federal Parlamento Milletvekili

Kai Gehring, Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili

Manuel Sarrazin, Birlik 90/Yeşiller Partisi Federal Parlamento Milletvekili

Annette Groth, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili

Ulla Jelpke, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili

Karin Binder, Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili

Martina Renner, Sol PartiFederal Parlamento Milletvekili

Thomas Gebauer, Medico International Direktörü

Dr. Gisela Penteker, Uluslararası Nüklear Savaşa Karşı Doktorlar Birliği (IPPNW) Türkiye Çalışma Grubu Sözcüsü

Dr. Christiane Lang, Rheinland Pfalz Profesyonel Felsefe Derneği Başkanı, Mainz Üniversitesi Eğitim görevlisi

Dr. Rolf Hosfeld, Yazar ve Tarihçi

Dr. Heinz-Jürgen Schneider, Avukat ve Yazar

Prof. Dr. Armin Rieser, Bonn Üniversitesi Profesörü

Doğan Akhanlı, Yazar

Albrecht Kieser, Gazeteci.

Ali Zülfikar, Ressam ve Sanatçı

Gerd Schumann, Yazar

Memo Şahin, Yazar

Pater Wolfgang Jungheim, Pax Christi Lahnstein Örgütü Sözcüsü

Atilla Keskin, Yazar

Yüksel Yavuz, Sinema Yönetmeni

Susanne Hennig, Sol Parti Türingen Eyalet Teşkilatı Başkanı

Matthias Bärwolff, Sol Parti Türingen Eyalet Parlamentosu Milletvekili

Barbara Cárdenas, Sol Parti Hessen Eyalet Parlemtosu Milletvekili

Christiane Schneider, Sol Parti Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

Cansu Özdemir, Sol Parti Hamburg Eyalet Parlamentosu Milletvekili

Norveç

Eugene Schoulgin, Yazar, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı

Erling Folkvord, Eski Milletvekili

Efraim Bulut, Kardiyolog

Arne L. Lynngaard, Rafto Vakfının Eski Başkanı

Prof. Dr. Kariane Westrheim, EUTCC Baskanı, Bergen Universitesi

İsveç

Valter Mutt, Yeşiller Milletvekili

Hans Linde, Sol Parti Milletvekili

Bodil Ceballos, Yeşiller Milletvekili

Maria Hagberg, Yazar ve Barış ve Kadın Aktivisti

Ann-Margarethe Livh, Stockholm Muhalefet Komiseri

Ann-Carin Landström, Sol Parti Uluslararası İlişkiler Sorumlusu

Mustafa Can, Yazar ve Gazeteci

Kemal Görgü, İsveç Barış Konseyi Başkanı

Sven Wollter, Sinema Yönetmeni

Olof Buckard, Satirist, Aktör ve Barış Sanatçıları Başkanı

Finlandiya

Dr. Tove Skutnabb-Kangas, Araştırmacı ve Yazar

Danimarka

Erik Arnsted, Müzisyen ve UNA Üyesi

İsviçre

Carlo Sommaruga, Sosyal Demokrasi Partisi Ulusal Meclis Üyesi ve Dışişler Komisyonu Başkanı

Yvonne Gilli, Yeşiller Partisi Ulusal Meclis Üyesi -Liliane Maury Pasquier, Cenevre Eyaletler Meclis Üyesi ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Komisyonu Başkanı Maya Heuschmann, İsviçre Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Masası Koordinatörü

İspanya

Óscar Menéndez, Bilim Gazetecisi Manuel Martorell, Gazeteci ve Tarihçi Ainara Mendiola, Gazeteci ve Tercüman

Macaristan

G. M. Tamás, Philosopher, Eski Milletvekili

Fransa

Jacques Gaillot, Katolik Piskopos

Hollanda

Dr. Joost Jongerden, Sosyolog

İsrail

Prof. Nurit Peled-Elhanan, 2001 Sakharov İnsan Hakları ve Düşünce Özgürlüğü Ödülü Sahibi

Kıbrıs

Dr. Ahmet Djavit An, Tarihçi.