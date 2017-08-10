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Spor

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello Escobar gümüş madalya aldı!

Yasmani Copello Escobar, engelli 400 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandı

10 Ağustos 2017 03:24

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Küba asıllı Yasmani Copello Escobar, 48.49 saniyelik süresiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Norveçli Karsten Warholm 48.35 ile altın madalyayı kazanırken, ABD'li Kerron Clement 48.52'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, bu turnuvadaki ilk madalyasına kazanmış oldu.

 

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