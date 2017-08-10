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Spor

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda iki Türk atlet finalde!

Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede, Özkan Baltacı ise çekiç atma da finale çıktı

10 Ağustos 2017 02:56

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede finale çıktı. Çekiç atma elemelerinde ise Özkan Baltacı 74.69'luk derecesiyle adını finale yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 6. gününde, erkekler 200 metre yarı finali yapıldı.

Avrupa ikincisi Ramil Guliyev, 20.17'lik derecesiyle serisinde birinci oldu ve finale adını yazdırdı.

Aynı seride yarışan ABD'li Ameer Webb ve Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk de finale yükselen diğer atletler oldu.

Ramil Guliyev yarın TSİ 23.52'de 200 metrede final mücadelesi verecek.

Baltacı finalde

 

Milli atlet Özkan Baltacı da çekiç atma elemelerindeki 74.69'luk derecesiyle 11. olarak adını finale yazdırdı. Erkekler çekiç atma final müsabakaları 11 Ağustos Cuma günü TSİ 22.30'da yapılacak. 

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