Dünya arıyordu Türk yakalattı

Kanada'da arkadaşını öldürdükten sonra kesik ayak ve ellerini iktidar ve muhalefet partileri bürolarına gönderen Luka Magnotta dün Berlin'de yakalandı. Magnotta'yı tanıyarak polise ihbar eden ise bir Türk'tü.

Kanada'nın başkenti Ottowa'da 33 yaşındaki bir Çinli öğrenciyi öldürdükten sonra kesik ayak ve ellerini iktidar ve muhalefet partisi bürolarına gönderen Luka Magnotta, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türklerin yoğun yaşadığı Neuköln mahallesinde yakalandı. Porno yıldızı 29 yaşındaki Magnotta'yı tanıyarak Alman polisine ihbar eden ise internet kafede çalışan Kadir Anlayışlı oldu.

Interpol tarafından tüm dünyada aranan Magnotta dün Neuköln mahallesinde Helin internet kafeye geldi. İnternet üzerinden kendisiyle ilgili haberleri okuyan porno yıldızı Luka Magnotta'yı kafede çalışan Kadir Anlayışlı fark etti. Haberdeki kişiyle, kafede bulunan kişinin aynı olduğunu fark eden Anlayışlı polisi durumdan haberdar etti.



'Aradığınız kişi benim'



Kafeyi basan Alman polisi Luka Magnotta'yı gözaltına aldı. Magnotta'nın polise karşı direniş göstermediği, kimliğiyle ilgili bilgileri ise, "Evet, aradığınız kişi benim" diye cevapladığı belirtildi.



'Onu tanımam zor olmadı'



İnternet kafede yaşadıklarını Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasına anlatan 40 yaşındaki Kadir Anlayışlı, "Kafede güneş gözlüklü ve kapuşonlu birinin, pornocu katille ilgili haberleri okuduğunu fark ettim. Fransızca aksanı dikkatimden kaçmadı. Onu gazetelerdeki fotoğraflarından tanıdım. Çok gazete okuduğum için onu tanımam zor olmadı" dedi.

Alman polisi tarafından gözaltına alınan 29 yaşındaki Luka Magnotta karakola götürüldükten sonra parmak izi alındı. Parmak izinden gözaltına alınan kişinin Magnotta olduğu kesinleşti.



'Buz kıracağıyla katletti'



Porno filmlerinde oyunculuk yapan Luka Magnotta, Kanada'nın başkenti Ottowa'da aynı zamanda arkadaşı olan 33 yaşındaki bir Çinli öğrenciyi buz kıracağıyla öldürdükten sonra, kesik ayak ve ellerini iktidar ve muhalefet partisi bürolarına göndermişti. Kanada polisi tarafından kimliği tespit edilen Magnotta, Interpol tarafından tüm dünyada aranıyordu. Kanada polisi Magnotta'nın Londra'da olduğunu tahmin ediyordu.