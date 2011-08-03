-DÜNYA ALTINA HÜCUM ETTİ LONDRA (A.A) - 03.08.2011 - Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları haziran ayında 10 milyar dolardan fazla altın satın aldı. Uluslararası Para Fonunun (IMF) verilerine göre, Tayland haziran ayında bu yıl ikinci kez altın satın aldı. Tayland, 19 ton altın alarak rezervlerini 127 tonun üzerine çıkardı. Tayland'dan sonra Rusya 5,85 ton altın satın alarak altın rezervlerini 836.7 tona çıkardı. Rusya, dünyada en büyük altın rezervlerine sahip sekizinci ülke konumunda bulunuyor. IMF verileri, Rusya'nın son beş yılda altın rezervlerini her ay artırdığını gösteriyor. Geçen yıl küresel çapta merkez bankaları 73 ton altın satın alırken, bu yıl şimdiye kadar gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları ise 180 ton altın satın aldı. Meksika bu yıl şimdiye kadar 5,3 milyar dolar tutarında 98 ton satın alırken, Rusya ise 2,6 milyar dolarlık 48 ton altın satın aldı. IMF verilerine göre, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna ve Tacikistan da altın rezervlerini artırdı. Kazakistan haziran ayında 3,11 ton altın satın alarak rezervlerini 70,4 tona, Tacikistan 0,04 ton altın satın alarak rezervlerini 3,03 tona, Yunanistan ve Ukrayna ise 0,03'er ton altın satın alarak rezervlerini sırasıyla 111,5 tona ve 27,7 tona yükselttiler. Güney Kore Merkez Bankası, dün iki ayda 25 ton altın satın aldığını, böylece altın rezervlerini 39,4 tona çıkardığını açıklamıştı. Güney Kore, elinde bulundurduğu altın rezervleriyle dünyada 45. sırada yer alıyor. Dünyada en fazla altın rezervi 8.133,5 tonla ABD Merkez Bankasının elinde bulunurken, Almanya 3.401 tonla ikinci sırada yer alıyor. Çin Merkez Bankası ise mayıs ayı sonunda elinde bulundurduğu 1.054,1 ton altınla, dünya sıralamasında 6. konumda bulunuyor. Küresel ekonomik toparlanmadaki zayıflık, Avrupa ve ABD'nin yaşadığı borç sorunları yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor.