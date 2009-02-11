Dünya altına hücum etti

Altına yatırım fırladı

Kasalar dolusu



Takı çöktü

Bugünkü altın fiyatları



Financial Times gazetesi, küresel kriz nedeniyle külçe altın ve altın paralarına olan talepteki büyük artışın fiyatları yükselttiğini, sonucunda Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu gibi büyük takı piyasalarındaki talepte ciddi düşüşlerin meydana geldiğini yazdı.Ekonomi gazetesi Financial Times, riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların rekor miktarda külçe altın ve altın paralarını satın aldıklarını belirterek, ABD’de popüler Amerikan kartalı parası satışlarında geçen ayda önceki yılın aynı döneme göre dört kata yakın bir artış meydana geldiğine dikkat çekti.Başka ülkelerde benzer büyük artışların da gözlendiğini kaydeden gazeteye konuşan UBS’nin değerli metaller stratejisti John Reade de, “Altın yatırımlarının 2009 yılında, 2007’ye göre bir kat artabileceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcıların finansal krize ilişkin kaygıları yoğunlaşırken altın alımları son altı ayda fırladı” dedi.Altına yönelişin öncülüğünü çok zengin yatırımcıların yaptığına işaret eden gazete, bankacıların, bazı müşterilerinin banka kasalarını altın ile doldurduklarını söylediklerini aktardı.İngiliz gazetesi, “Tüccarlar ve analistlerin tarihsel olarak altın tüketiminin omurgasını oluşturan takı talebinin yüksek fiyatlarının etkisi ile çöktüğünü söylediklerini, Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu’daki kilit pazarlardaki büyük talep düşüşlerinin yaşandığını” yazdı.Takı talebindeki büyük gerilemenin altına yönelen yatırımcıların cesaretini kırmadığı belirtildiği haberde Barclays Bankası yöneticilerinden Jonathan Spall’ın “Bu yılda şimdiye kadar aldığımız, altın yatırımlarına ilişkin bilgi başvuruları geçen yılın tümünü aştı” dedi.Bu arada, değerli metaller danışmanlık şirketi GFMS de, geçen yılda külçe altın ve altın paralarına talebinin 21 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını tahmin etti.