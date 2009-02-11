T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya altına hücum etti

Kriz nedeniyle külçe altın ve altın paraya yönelik büyük talep artışıyla fiyatların yükselmesi, takı talebinde düşüşe yol açtı.

11 Şubat 2009 02:00

Financial Times gazetesinde, küresel kriz nedeniyle külçe altın ve altın paraya yönelik büyük talep artışının fiyatları yükselttiğini bunun da takı talebini vurduğunu yazdı.

Financial Times gazetesi, küresel kriz nedeniyle külçe altın ve altın paralarına olan talepteki büyük artışın fiyatları yükselttiğini, sonucunda Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu gibi büyük takı piyasalarındaki talepte ciddi düşüşlerin meydana geldiğini yazdı.

Ekonomi gazetesi Financial Times, riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların rekor miktarda külçe altın ve altın paralarını satın aldıklarını belirterek, ABD’de popüler Amerikan kartalı parası satışlarında geçen ayda önceki yılın aynı döneme göre dört kata yakın bir artış meydana geldiğine dikkat çekti. 

Altının fiyatı bir ayda 40 lira yükseldi

‘Altın yükselecek, elinizde tutun’

Altına yatırım fırladı

Başka ülkelerde benzer büyük artışların da gözlendiğini kaydeden gazeteye konuşan UBS’nin değerli metaller stratejisti John Reade de, “Altın yatırımlarının 2009 yılında, 2007’ye göre bir kat artabileceğini tahmin ediyoruz. Yatırımcıların finansal krize ilişkin kaygıları yoğunlaşırken altın alımları son altı ayda fırladı” dedi.

Kasalar dolusu

Altına yönelişin öncülüğünü çok zengin yatırımcıların yaptığına işaret eden gazete, bankacıların, bazı müşterilerinin banka kasalarını altın ile doldurduklarını söylediklerini aktardı.

Takı çöktü

İngiliz gazetesi, “Tüccarlar ve analistlerin tarihsel olarak altın tüketiminin omurgasını oluşturan takı talebinin yüksek fiyatlarının etkisi ile çöktüğünü söylediklerini, Hindistan, Türkiye ve Ortadoğu’daki kilit pazarlardaki büyük talep düşüşlerinin yaşandığını” yazdı.

Takı talebindeki büyük gerilemenin altına yönelen yatırımcıların cesaretini kırmadığı belirtildiği haberde Barclays Bankası yöneticilerinden Jonathan Spall’ın “Bu yılda şimdiye kadar aldığımız, altın yatırımlarına ilişkin bilgi başvuruları geçen yılın tümünü aştı” dedi.

Bu arada, değerli metaller danışmanlık şirketi GFMS de, geçen yılda külçe altın ve altın paralarına talebinin 21 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını tahmin etti.

Bugünkü altın fiyatları


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24