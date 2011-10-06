-Dünya Altın Konseyi, Türkiye ofisini kapattı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Dünya Altın Konseyi (WGC), 21 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ofisini Eylül sonu itibariyle kapattı. WGC yetkilileri, Dünya Altın Konseyi'nin, Türkiye'deki altın sektörünü uzun süredir desteklediğini, yerel altın piyasasının değerinin ve öneminin farkında olduğunu söyledi. Yetkililer, bu süreçte ülkedeki faaliyetlerini stratejik anlamda incelemeyi de sürdürdüklerini ifade ederek, ''Sonuç olarak imkanların bulunduğu, fakat şu anda bu imkanları genişletmeye uygun bir yerel çoğunluk oluşturulamayacağı veya gerekli kaynakların harekete geçirilmesinin mümkün olmayacağı sonucuna vardık. Bu nedenle Türkiye'deki ofisimizi kapatma kararı aldık'' diye konuştu. Türkiye'nin, rekor kıran yerel fiyatlarına ve dünyada yaşanan ekonomik karışıklığa rağmen 2011'in ilk çeyreğinde kaydedilen güçlü taleple altın için kilit pazar olmaya devam ettiğini belirten yetkililer, şöyle dedi: ''Ocak ayında yaşanan ani fiyat düşüşü ile başlayan satın alımların yükselen fiyatlara rağmen güçlü şekilde devam etmesi tüketicilerin yüksek ve düşük fiyatlara karşı esnekliklerini de kanıtlamış oldu. Türkiye'deki yatırım talebi 2011'in ilk yarısında 31,8 tona ulaşıp 2010'un ilk 6 ayındaki 16,3 tonluk talebi neredeyse ikiye katladı. Türkiye'de yatırım talebinde ikinci çeyrekte görülen gelişme, bir yıl öncesine oranla neredeyse iki katına çıkan 13,6 tonluk büyüme, küresel anlamda tüm pazarlarda görülen en büyük gelişme oldu. Türkiye'de 2011 yılının ilk yarısında altın takı talebinin artmasıyla da 38 tona yükseldi. Bu talep 2010'un ilk yarısında 34,6 tondu.'' -Dünya Altın Konseyi- 1987'de kurulan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Dünya Altın Konseyi'nin merkezi İngiltere'de bulunuyor. Hindistan, Uzakdoğu, Avrupa ve ABD'de de faaliyetleri olan WGC, üyeleri dünyanın önde gelen yenilikçi altın madencilik şirketlerinden oluşan bir dernek niteliğinde. WGC, uluslararası altın pazarında altınla ilgili bilgi akışını sağlıyor, altının, toplumun sosyal, ekonomik ve teknolojik taleplerini karşılamasında rol üstleniyor. Altın sektörüne yönelik piyasa geliştirme örgütü olan WGC, yatırım, mücevherat ve teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermenin yanı sıra devlet meseleleriyle de uğraşıyor. Konsey'in amacı, altına duyulan talebi canlandırıp sürdürmekle birlikte sektöre öncülük etmek. Dünya Altın Konseyi'nin Türkiye ofisi ise yaklaşık 21 yıldır faaliyetlerini sürdürüyordu. Ofis, Türkiye altın piyasasına yönelik araştırmalar yaparken, sektöre ilişkin stratejileri tespit edip tasarım ve marka konularında firmalara destek veriyordu. WGC, projelerini sektördeki partnerleriyle yürüterek altın piyasasının ilerlemesi ve uluslararası standartlara ulaşması için çalışıyordu.