Dünya Altın Konseyi: TCMB Ağustos’ta 3 ton altın aldı

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının Ağustos ayında altında net satıcı pozisyona geçtiklerini, son dönemin en en büyük altın alıcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ise alımları sürdürdüğünü belirtti.

Konsey’in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında dünya merkez bankaları net 12.3 ton altın sattı. Net alıcılar ise şöyle sıralandı: Kırgızistan Merkez Bankası (5 ton), Hindistan Merkez Bankası (4 ton), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (3 ton), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (2.4 ton), Katar Merkez Bankası (1.6 ton).

Dünya Altın Konseyi’nin grafiği altın alımında son 10 yılda Çin ve Rusya Merkez Bankaları’nın öne çıktığını; 2017 sonrasında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın altın alımlarında büyük bir artış olduğunu gösteriyor.