Dünya ağır sıklet şampiyonu Fury kokain skandalının ardından emekli oldu!

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonunun (WBO) ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elinde tutan Tyson Fury, uyuşturucu madde kullandığının tespit edilmesinin ardından emekliye ayrıldı. Fury sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boks hayatımda yer aldığım en üzücü şey. Ben en iyiyim ve aynı zamanda emekli oldum" ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Manchester kentinde Wladimir Klitschko ile yapacağı unvan maçından çekilen 28 yaşındaki Fury'den geçen ay alınan örneklerde kokain tespit edilmişti. İngiliz boksörün pozitif çıkan A numunesiyle ilgili bilgilendirildiği ve kemerlerini kaybedebileceği basına yansımıştı.

Geçen yıl da hakkındaki iddialar nedeniyle Birleşik Krallık Anti Doping Ajansı tarafından Fury ile ilgili inceleme başlatılmış, 28 yaşındaki boksör yanlış bir şey yapmadığını savunmuştu.

Fury, 28 Kasım 2015'te dünyaca ünlü Vladimir Klitschko'yu 12 raund sonunda üç hakemin ortak kararıyla yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu olmuştu.

Fury ile Klitschko'nun 29 Ekim'de İngiltere'nin Manchester kentinde rövanş maçı yapmaları gerekiyordu. Ancak Fury, geçtiğimiz 23 Eylül'de sakatlığını bahane ederek karşılaşmadan çekildiğini açıklamıştı.