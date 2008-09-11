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Dünya

Dünya ABD'ye inanmıyor

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkede 16 bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre, bu ülkelerden sadece 9'unda halkın çoğu 11 Eylül saldırıların&

11 Eylül 2008 03:00

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülkede 16 bin kişi arasında yapılan araştırmaya göre, bu ülkelerden sadece 9'unda halkın çoğu 11 Eylül saldırılarının arkasında El Kaide'nin bulunduğuna inanıyor.

Ortalama olarak, araştırmaya katılanların yüzde 46'sı saldırılardan El Kaide'nin sorumlu olduğuna inanıyor. Yoklamaya katılanların yüzde 15'i saldırılardan ABD hükümetini sorumlu tutarken yüzde 7'si saldırıların arkasında İsrail'in, yüzde 7'si de bir başkasının bulunduğuna inandığını söyledi.

"Türklerin yüzde 36'sına göre sorumlu ABD"

World Public Opinion'ın araştırmasına göre, Türklerin yüzde 36'sı, Filistinlilerinse yüzde 27'si saldırıdan Amerikan hükümetini sorumlu tutuyor.

Mısırlıların yüzde 43'ü, Ürdünlülerin yüzde 31'i, Filistinlilerinse yüzde 19'u saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğuna inandığını söyledi. Avrupa ülkeleri arasındaysa İngilizlerin ve İtalyanların yüzde 56'sı, Fransızların yüzde 63'ü, Almanlarınsa yüzde 64'ü El Kaide'yi işaret etti.

Almanların yüzde 23'ü, İtalyanlarınsa yüzde 15'i ABD'yi sorumlu tuttu. Meksika'da halkın yüzde 30'u ABD hükümetini, yüzde 33'ü ise El Kaide'yi sorumlu gördüğünü söyledi. Büyük çoğunlukla El Kaide'yi suçlayanlar arasında ise Kenya (yüzde 77) ve Nijerya (yüzde 71) bulunuyor

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