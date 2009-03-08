Dünya 2025'te 8 milyar

Dünya nüfusuna 2025 yılına kadar, neredeyse 19 Türkiye nüfusu eklenecek. Buna göre, 2008 yılında 6,7 milyar kişi olan dünya nüfusu 2025 yılında 8 milyara ulaşacak.



Toplam 71 milyon nüfusu ile dünya nüfus liginde 17. sırada yer alan Türkiye'nin nüfusu 17 yıl sonra da yerini koruyacak.



Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında şu anda kendinden fazla nüfusa sahip Almanya'nın önüne geçerek 82,2 milyon kişiye çıkacak.



Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük nüfusları Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, Pakistan, Bangladeş ve Nijerya'nın nüfus sıralamalarında yerleri değişmeyecek.



Nüfusunun yüzde 40’ı Çin ve Hindistan’da



Toplam 1 milyar 330 milyon kişi ile şu anda dünyanın en kalabalık nüfusu olan Çin'in nüfusu 17 yılda 123,1 milyon kişi artacak. Bu da şu andaki Türkiye nüfusunun yaklaşık 2 katına denk geliyor.



2008 yılında 1 milyar 148 milyon nüfusu olan ve sıralamada ikinci sırada yer alan Hindistan'ın nüfusu ise 300 milyon (Türkiye nüfusunun 4 katının üzerinde) kişi artacak.



Öte yandan Çin ve Hindistan'ın nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ederken, dünya nüfusunda 2025 yılına kadar meydana gelecek 1 milyar 320 milyon kişilik artışın üçte birini sadece bu iki ülke nüfusundaki artıştan kaynaklanacak.



Bu arada mevcut durumda nüfus sıralamasında Çin'e yaklaşan Hindistan'ın 2050 yılına kadar nüfusunun ilk sıraya yerleşmesi bekleniyor.



2025 yılında nüfus sıralamasında ikinci sıradaki Hindistan'ı nüfusu 45,9 milyon artacak ABD, 41 milyon artacak Endonezya, 35,6 milyon artacak Brezilya izleyecek.



Pakistan'ın nüfusu 56,1 milyon artarak 228,9 milyona, Bangladeş'in nüfusu 51 milyon artarak 204,5 milyona, Nijerya'nın nüfusu ise 50,9 milyon artarak, 197,2 milyon kişiye ulaşacak.



Etiyopya’nın nüfusu artacak, Rusya ve Japonya’nın nüfusu düşecek



Öte yandan mevcut konumda 140,7 milyon nüfusuyla 9. sırada yer alan Rusya'nın yerini 2025 yılında nüfusu 57,6 milyon artarak 140,1 milyona ulaşacak Etiyopya alacak.



Bunu 130,2 milyon nüfusu ile Meksika, 128,9 milyon nüfusu ile de Filipinler takip edecek.



Rusya'nın nüfusu ise 12,5 milyon kişi azalarak, 140,7 milyondan 128,2 milyon kişiye düşecek.



Buna paralel Japonya'nın nüfusu da 9,5 milyon kişi azalarak 117,8 milyona gerileyecek.



Kongo Cumhuriyeti (eski Zaire) 109,7 milyon kişilik nüfusu ile sıralamada 14. sırada, Mısır 103,6 milyon nüfusu ile 15. sırada, Vietnam ise 100 milyon kişilik nüfusu ile 16. sırada yer alacak.



Türkiye 17. sıradaki yerini koruyacak



Türkiye'nin nüfusu ise 17 yıllık süre zarfında 11,2 milyon artarak, 71 milyondan 82,2 milyon kişiye ulaşacak. Böylelikle Türkiye mevcut durumda 17. sırada olan yerini 2025 yılında da koruyacak.



Ancak bu sürede Türkiye nüfusu kendisinden yüksek Almanya'yı geride bırakacak.



2008 yılında 82,4 milyon olan Almanya'nın nüfusu 2025 yılında 1,8 milyon gerileyecek ve Almanya daha önce 15. sırada olduğu nüfus liginde 18. sıraya düşecek. Nüfus açısından en kalabalık 30 ülkenin 2008 ve 2025 yıl nüfusları ile sıralamadaki yerleri şöyle:

