Dünya 2014'e nasıl merhaba dedi?

2014 yılının başlangıcı dünya etrafında kutlandı. Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinin sakinleri 2014'ü ilk karşılayanlardandı. Avustralya'daysa yüzbinlerce insan Sydney şehrinde bulunan Harbour Bridge etrafında toplanıp muhteşem bir havai fişek gösterisi izledi.

Bundan daha sonra doğu Asya ülkeleri yeni yıla girerken Pekin, Cakarta ve Singapur'da kutlamalar yapıldı. Japonya'da Şinto rakipler tapınaklarda toplandı. Yılın bu döneminde Japonlar genellikle tapınakları ziyaret edip aileleri için dua ediyor.

Hong Kong'daysa on binler Victoria Limanı etrafında yapılan havai fişek gösterisini izledi.

Çin'de bulunan Wuhan şehri ise hali hazırda kötü halde olan hava kirliliğini daha da kötüleştirmemek için havai fişek gösterisini iptal etti.

Dubai ise kıyı şeridinde 50 kilometre boyunca yapılan havai fişek gösterisiyle Guinness Dünya Rekorları kitabına girmeyi hedefliyor. Guinness Dünya Rekorları hakemleri de rekor girişimini izlemek için hazır bulundu. Dubai'deki havai fişek gösterisinin göbeğinde dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa vardı. Dubai ile aynı zaman diliminde bulunan Moskova'da da havai fişek gösterisi yapıldıysa da Volgograd'da yakınlarda gerçekleştirilen intihar saldırılarından dolayı Kızıl Meydan etrafında güvenlik önlemleri arttırılmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 2014 yılı Thames Nehri kıyısında yapılan bir havai fişek gösterisiyle başladı.

Londra'daki havai fişek gösterisini hazırlayanlar, Thames Nehri etrafında havaya saçılacak tat verilmiş duman sayesinde gösteriyi izleyenlerin havayı "tadabileceklerini" söyledi.

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeyse bedava bir konser veriliyor ve yakınlarda ölen eski cumhurbaşkanı Nelson Mandela anısına üç boyutlu bir anma töreni düzenleniyor.

New York'ta yeni yıl kutlamaları bir kez daha Times Meydanı'nda yapıldı. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeyse bir kez daha iki milyondan fazla insanın Copacabana plajına akın ettiği tahmin ediliyor.