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Dünya

Dünya 2013'ü coşkuyla karşıladı

2013'ün ilk dakikaları ile birlikte görkemli havai fişek gösterisi gökyüzünü aydınlatarak izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı

31 Aralık 2012 23:27

Türkiye yeni yıla girmeden saatler önce dünyada güneşin doğduğu ilk yerler 2013'e ışık gösterileriyle "Merhaba" dedi.

Avustralya’nın Sydney kentindeki ışık gösterileri her zaman olduğu büyüleyiciydi. Çin’in başkenti Pekin’in birçok noktası yeni yıl için hazırlandı. Ülkede hafta sonu tatil yapılmadı. Hafta içi yeni yıl nedeniyle tatil yapılacak ve gelecek hafta sonu da çalışılacak. Ülkenin kuzeyindeki şiddetli kış şartlarına rağmen birçok noktada yeni yıl organizasyonu yapıldı. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da İskoç kültürüne özgü bir yeni yıl kutlaması olan ‘Hogmanay’ yapıldı. 7 bin kişinin katıldığı kutlamalara Vikingler de özel kıyafetleri ve meşaleleriyle katıldı. Davul çalan Vikingler, geleneksel şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

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Dünya 2013'ü coşkuyla karşıladı

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