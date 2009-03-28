Dünya 1 saatliğine karardı

İklim değişikliği tehdidine dikkat çekmek üzere "Dünya Saati" adıyla düzenlenen 1 saatlik ışıkları kapatma eylemi nedeniyle Antarktika'daki araştırma üssünden Mısır'ın Büyük Piramitlerine, New York'taki Empire State binasına kadar birçok yer dün gece karanlığa büründü.



Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund-WWF) girişimiyle küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla 20.30-21.30 arasında yapılan 1 saat karanlık eylemine 88 ülkede yaklaşık 4 bin kent ve kasaba katıldı.



New York'ta Times Meydanı, Brodway'de bazı tiyatrolar, Washington'da da Dünya Bankası, Howard Enstitüsü, Smithsonian Müzesi dahil çok sayıda bina 1 saatliğine karardı.



Şili'nin başkenti Santiago'da, "Dünya Saati" eylemi nedeniyle Şili Cumhurbaşkanı Michelle Bachelet'in ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden için yemek verdiği devlet başkanlığı binası dahil bazı kamu binalarının ışıkları 1 saatliğine söndü. Bachelet ve Biden ile kendilerine eşlik eden onlarca konuk, yemeklerini mum ışığında yediler.



Meksiko'da ise, yerel yönetim ve iş yeri sahipleri gerekli olmayan tüm ışıkları kapatınca, 17 otel, 31 bina ve anıtın da aralarında bulunduğu 100'den fazla bina karardı.



Eyleme ilk kez katılan Çin'de, başkent Pekin'de ise 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Kuş Yuvası Stadyumu ile su sporları merkezi Su Küpü kararan binalar arasında yerlerini aldı.



(AA)

