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Spor

Dünya 1 numarasını deviren Garcia, Çin Açık'ta şampiyon!

Fransız tenisçi, yeni dünya 1 numarası olan Halep'i devirerek şampiyon oldu

08 Ekim 2017 19:03

Çin Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Fransız raket Caroline Garcia, Rumen tenisçi Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon Dolar ödüllü sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, yarın açıklanacak dünya sıralamasında bir numaraya yükseldiği duyurulacak olan Halep ile klasmanın 15. basamağındaki Garcia karşılaştı.

Bir saat 52 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Garcia, Çin Açık'ta şampiyon oldu.

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Caroline GarciaÇin AçıkTenis TurnuvasıŞampiyonSimona HalepDünya 1 numarası

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