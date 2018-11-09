Dünürler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, dünürler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40031 Sokak\'taki müstakil evde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine, her iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan Abdulkadir A., oğulları Barış A. ve Umut A. ile ismi öğrenilemeyen dünürü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir A.\'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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